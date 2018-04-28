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طاقة
الكهرباء : الوزارة جاهزة بالمعدات اللازمة لمواجهة أى طوارئ
السبت 28 أبريل 2018 08:43 م
أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء
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أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء
أحمد صبرى
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة جاهزة بالمعدات اللازمة لمواجهة أى طوارئ، سواء كانت أمطارًا أو سوءًا للأحوال الجوية، مطالبًا المواطنين بالتواصل مباشرة برقم 121، حال وجود أى خلل، وسيتم إرسال فِرق مجهزة ومحترفة للتعامل مع الوضع.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأي عام على قناة تن، أن فصل التيار فى الأحوال الجوية السيئة هدفه الحفاظ على حياة المواطنين، ناصحًا المواطنين بالابتعاد عن أبراج ومحولات الكهرباء فى تلك الأحوال حتى لا يتسبب فى إيذائه.
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