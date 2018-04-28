وزير الخارجية يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع غسان سلامة

وزير الخارجية سامح شكرى

سمر السيد



استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت بمقر الوزارة الدكتور "غسان سلامة" المبعوث الأممي لليبيا.



وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع المبعوث الأممي وحرص مصر على متابعة آخِر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية بشقّيها السياسي والأمني، حيث استمع شكري في بداية اللقاء إلى استعراض من غسان سلامة لتقييمه للتطورات السياسية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية التى تستهدف المساعدة فى حل الأزمة.



كما عرض المبعوث الأممي نتائج اتصالاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المختلفة والجهود التي يبذلها من أجل تهدئة الأوضاع والمساعدة في بناء التوافق الوطني بالبلاد، بما في ذلك الإعداد للانتخابات.



وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن شكرى استعرض بدوره الرؤية المصرية تجاه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدًا أن مصر تبذل قصارى جهدها في التواصل والحوار مع كل الأطراف الليبية، كما أنها مستمرة بكل جدية فى استضافة اجتماعات دورية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويدعم من جهود مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية.



وأعرب شكرى عن قلقه من تدهور الوضع الأمني في عدد من المدن الليبية مؤخرًا، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى الدائرة المفرغة للعنف من جديد، وأكد في هذا الصدد دعم مصر للوساطة التي يقودها المبعوث الأممي بغية التوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية، مع تأكيد الموقف المصري الثابت بضرورة أن يكون الحل النهائى للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، ونتاج للتوافق بين أبناء الشعب الليبى بكل أطيافه.