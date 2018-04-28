بورسعيد تناقش حلولا للمشكلة السكانية غدا

سكان

أمانى العزازى



يستضيف معهد المنشات البحرية، ببورسعيد غدا الأحد فعاليات مؤتمر القضية السكانية "المشكلة والحل " تحت رعاية الدكتور، أحمد عماد الدين وزير الصحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد " وضياء رشوان رئيس الهيئة العامه للاستعلامات



يناقش المؤتمر أبعاد المشكلة السكانية والمشكلات الناجمة عنها وتستضيف لفيف من المتحدثين الدكتور محمود علم الدين مدير الكلية التكنولوجية ببورسعيد والاعلامى عمرو محسوب النبي رئبس قطاع الاعلام الداخلى بهيئة الاستعلامات والدكتور ناجى الشهاوى رئيس الادارة المركزية لاعلام القناة وسيناء ،وتقام الندوه بمعهد المنشات البحرية.



وتاتى الندوة فى إطار برنامج توعوى وتنموي تنفذه مراكز إعلام المحافظات التابعة لهيئة الاستعلامات