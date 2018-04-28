EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
بورسعيد تناقش حلولا للمشكلة السكانية غدا
السبت 28 أبريل 2018 07:19 م
عدد السكان
أخر الأخبار
سكان
أمانى العزازى
يستضيف معهد المنشات البحرية، ببورسعيد غدا الأحد فعاليات مؤتمر القضية السكانية "المشكلة والحل " تحت رعاية الدكتور، أحمد عماد الدين وزير الصحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد " وضياء رشوان رئيس الهيئة العامه للاستعلامات
يناقش المؤتمر أبعاد المشكلة السكانية والمشكلات الناجمة عنها وتستضيف لفيف من المتحدثين الدكتور محمود علم الدين مدير الكلية التكنولوجية ببورسعيد والاعلامى عمرو محسوب النبي رئبس قطاع الاعلام الداخلى بهيئة الاستعلامات والدكتور ناجى الشهاوى رئيس الادارة المركزية لاعلام القناة وسيناء ،وتقام الندوه بمعهد المنشات البحرية.
وتاتى الندوة فى إطار برنامج توعوى وتنموي تنفذه مراكز إعلام المحافظات التابعة لهيئة الاستعلامات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا