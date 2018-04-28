شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع غسان سلامة

المال - خاص



استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، بمقر وزارة الخارجية الدكتور "غسان سلامة" المبعوث الأممي لليبيا.



وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع المبعوث الأممي وحرص مصر على متابعة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية بشقيها السياسي والأمني.



واستمع الوزير شكري في بداية اللقاء إلى استعراض من غسان سلامة لتقييمه للتطورات السياسية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية التى تستهدف المساعدة فى حل الأزمة. كما عرض المبعوث الأممي لنتائج اتصالاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المختلفة والجهود التي يبذلها من أجل تهدئة الأوضاع والمساعدة في بناء التوافق الوطني بالبلاد، بما في ذلك الإعداد للانتخابات.



وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلي أن الوزير شكرى استعرض بدوره الرؤية المصرية تجاه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.



وأكد على أن مصر تبذل قصارى جهدها في التواصل والحوار مع كافة الأطراف الليبية، كما أنها مستمرة بكل جدية فى استضافة اجتماعات دورية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويدعم من جهود مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية.



كما أعرب شكرى عن قلقه من تدهور الوضع الأمني بعدد من المدن الليبية مؤخراً، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى الدائرة المفرغة للعنف من جديد



وأكد في هذا الصدد على دعم مصر للوساطة التي يقودها المبعوث الأممي بغية التوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية، مع تأكيده على الموقف المصري الثابت بضرورة أن يكون الحل النهائى للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، ونتاج للتوافق بين أبناء الشعب الليبى بكافة أطيافه.