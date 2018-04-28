تصالح الكوريتين يدعم تحركات Otmt بالبورصة المصرية

البورصة المصرية

أسماء السيد



توقع محللان أن يساهم الخبر الإيجابي لتصالح الكوريتين في دعم تحركات سهم شركة"أوراسكوم للإتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا ( otmt)"، بالبورصة المصرية ليصل إلي جنيه خلال جلسة اﻷحد ومن ثم مستويات أعلى .



يُذكر أن "اوراسكوم للاتصالات" تواجه أزمة في تحصيل ارباح شركتها الشقيقة شيو تكنولوجى جوينت فينتشر «كوريولينك» العاملة فى كوريا الشمالية، وكانت "المال" نشرت سابقًا ان اﻷولى تحصلت على ارباح بقيمة 23 مليون يورو من اﻷخيره عن عام 2016 واتفقت على تحصيل باقية اﻷموال خلال العام المنقضي .



وتمتلك أوراسكوم %75 من «كوريولينك»، ولجأت لتصنيفها كشركة شقيقة بعد تزايد حدة القيود والصعوبات المالية والتشغيلية التى تواجه «كوريولينك» نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا بسبب برنامجها النووى.



** تأثير إيجابي



بداية قال إيهاب السعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أصول" لتداول اﻷوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، إن قرار التصالح له تأثير ايجابي بشكل كبير على الشركة وهو ما يدعم حركة السهم في البورصة، مرجحًا أن يصل السهم بجلسة الأحد لمستوى 0,92 جنيه ثم لمستويات أكثر ارتقاعًا فيما بعد .



وفي السياق ذاته توقع هشام حسن رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أكيومن" لتداول اﻷوراق المالية، أن يصل السهم إلي جنيه بأولى جلسات اﻷسبوع الجاري واختراق ذلك المستوى يؤهله لمستويات أعلى .



** الشريك الكوري شمالي



وبدأت «كوريولينك» العمل فى سوق الهواتف المحمولة بالسوق الكورية الشمالية منذ 2008، وسط انعدام للمنافسة، إلى أن أطلقت الحكومة الكورية شركة منافسة تحت اسم «كينج سونج نت» خلال السنوات الأخيرة.



وتتمثل عقوبات المجتمع الدولى على كوريا الشمالية فى تقييد المعاملات المالية، ومنع تصدير واستيراد السلع والخدمات، بما فى ذلك السلع اللازمة لتشغيل وصيانة وتطوير شبكات الاتصالات، إضافة إلى قيود تؤثر على قدرة الشركة التابعة على تحويل أرباح للشركة الأم مع غياب سوق صرف حرة للعملات بكوريا، هذا بخلاف إنشاء كوريا لشبكة اتصالات أخرى.



ووقع زعيما كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، وكوريا الشمالية، كيم يونغ أون، إعلاناً أمس -الجمعة- يتضمن الموافقة على العمل من أجل "نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية" موضحين أنهم سيعملان على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام "دائم" و"راسخ" في شبه الجزيرة، كما صعد رأس المال السوقي بجلسة الخميس لنحو 1.006 تريليون جنيه .





