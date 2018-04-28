EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الحكومة تبحث مع التضامن جهود مساندة الأسر الأكثر احتياجا
السبت 28 أبريل 2018 05:53 م
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السيدة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي
أخر الأخبار
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السيدة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي
المال- خاص
التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي لمتابعة استعدادات الوزارة لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الوزارات أو منظمات المجتمع المدني.
وخلال اللقاء عرضت وزيرة التضامن الإجتماعي جهود الوزارة فيما يتعلق بتنظيم معرض للصناعات والحرف اليدوية في الفترة من 2- 5 مايو القادم، ويشارك فيه عدد كبير من أصحاب الصناعات الحرفية.
وسيشهد المعرض إقامة عدد من المحاضرات حول دور الدولة في دعم أصحاب الصناعات الحرفية خاصة القابلة للتصدير وتحولها من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي بما يسهم في دفع عجلة نمو الإقتصاد المصرى وتحسن مؤشرات أدائه وزيادة حجم الصادرات المصرية.
ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص جناح خاص داخل المعرض لعرض منتجات الاسر البدوية من سيناء من مشغولات يدوية وخزفية ومأكولات وذلك بمناسبة الإحتفال بذكرى أعياد تحرير سيناء، فضلاً عن عرض منتجات محافظة الوادى الجديد وباقي المحافظات الحدودية.
ومن المتوقع أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإفتتاح المعرض في ضوء أهمية تلك المعارض في تسليط الضوء علي منتجات الصناعات الحرفية واليدوية التي يتميز بها أهالي الأسر البدوية دون غيرهم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا