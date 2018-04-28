الحكومة تبحث مع التضامن جهود مساندة الأسر الأكثر احتياجا

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السيدة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي

المال- خاص



التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي لمتابعة استعدادات الوزارة لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الوزارات أو منظمات المجتمع المدني.



وخلال اللقاء عرضت وزيرة التضامن الإجتماعي جهود الوزارة فيما يتعلق بتنظيم معرض للصناعات والحرف اليدوية في الفترة من 2- 5 مايو القادم، ويشارك فيه عدد كبير من أصحاب الصناعات الحرفية.



وسيشهد المعرض إقامة عدد من المحاضرات حول دور الدولة في دعم أصحاب الصناعات الحرفية خاصة القابلة للتصدير وتحولها من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي بما يسهم في دفع عجلة نمو الإقتصاد المصرى وتحسن مؤشرات أدائه وزيادة حجم الصادرات المصرية.



ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص جناح خاص داخل المعرض لعرض منتجات الاسر البدوية من سيناء من مشغولات يدوية وخزفية ومأكولات وذلك بمناسبة الإحتفال بذكرى أعياد تحرير سيناء، فضلاً عن عرض منتجات محافظة الوادى الجديد وباقي المحافظات الحدودية.



ومن المتوقع أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإفتتاح المعرض في ضوء أهمية تلك المعارض في تسليط الضوء علي منتجات الصناعات الحرفية واليدوية التي يتميز بها أهالي الأسر البدوية دون غيرهم.



