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سيـــاســة
برلماني: استكمال نقل 2520 أسرة من عزبة خير الله للأسمرات
السبت 28 أبريل 2018 05:34 م
النائب خالد عبد العزيز فهمي
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النائب خالد عبد العزيز فهمي
ياسمين فواز
التقى النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب دار السلام بمحافظة القاهرة، المهندس خالد صديق رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تطوير العشوئيات اليوم السبت، لمناقشة الطلبات المقدمة منه لاستكمال تطوير دار السلام وعزبة خيرالله ونقل سكان منازل الخطورة الداهمة إلى الأسمرات ومشروع الخيالة لـ2520 وحدة للأهالي.
وطالب عبد العزيز بالاستفادة القصوى من أراضي المنازل التي سيتم هدمها، واستخدامها في منشآت الخدمة سواء مدارس أو ملاعب أومراكز صحية، والحرص على ألا يتم استغلالها من البعض في بناء عشوائيات جديدة.
وتوجه عبد العزيز بالشكر إلى رئاسة الصندوق لتطوير أكثرمن 80 شارع بجزيرة دار السلام والملاءة، وعدم الاعتماد على الخطة الاستثمارية للحي والتي لا تكفي لرصف 5 شوارع والتي لم تتعد 780 ألف جينه.
وأوضح أن الصندوق تعهد بتطوير سوق دار السلام النموذجي لنقل الباعة الجائلين بعد تجهيز وإعادة هيكلة السوق بطريقة حضارية.
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