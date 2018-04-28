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سيـــاســة
عبدالعال يستقبل رئيس البرلمان القبرصي
السبت 28 أبريل 2018 04:56 م
على عبدالعال
أخر الأخبار
على عبدالعال
ياسمين فواز
استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت ديميتريس سيلوريس رئيس برلمان قبرص، على هامش أعمال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي استضافها مجلس النواب المصري في ظل الرئاسة المصرية للجمعية.
وأكد عبدالعال خلال اللقاء، على التطور الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن تطلعه لمواصلة التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتطلع مصر إلى دفع العلاقات بينهما في مختلف المجالات.
من جانبه، قدم ديميتريس سيلوريس، الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم أعمال القمة، وأكد بدوره على اتفاقه مع جميع ما طرحه الدكتور عبدالعال من قضايا تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، ووجه الدعوة له لزيارة قبرص، نهاية العام الجاري لبحث القضايا محل الاهتمام المشترك.
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