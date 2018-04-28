272.5 مليون جنيه عجز بميزانية الطاقة المتجددة

الطاقة النظيفة

عمر سالم



كشف مصدر مسؤول فى هيئة الطاقة والمتجددة، عن أن إجمالى العجز فى الهيئة بنهاية العام الجاري سيصل لنحو 272.5 مليون جنيه.



وأضاف المصدر لـ "المـال" أن العجز يرجع لوجود فارق بين سعر شراء وبيع الطاقة المتجددة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء".



ولفت إلى أن الهيئة تقوم ببيع الطاقة من مشروعاتها بمتوسط نحو 38 قرشاً لكل كيلووات فى الوقت الذى يصل متوسطها لنحو 75 قرشاً لكل كيلووات.



وأوضح أن الهيئة ستسعي لتعديل سعر بيع الكيلووات ساعه من الطاقة المتجددة خلال العام المالى المقبل 2018 / 2019 حتي ينخفض العجز بمرور الوقت لاسيما وأن الطاقات المتجددة تزداد بشكل مستمر.



وكشف عن أن إجمالي إنتاج مصر من محطات الطاقة المتجددة يصل إلى 2703 جيجاوات ساعة غير شاملة الطاقة المنتجة من المحطات المائية ، وذلك خلال العام المالي 2016/2017.



