مصر ترحب بانعقاد قمة الكوريتين

كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية 69

المال - خاص



رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، بانعقاد القمة بين الرئيس "كيم جونج أون" رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والرئيس "مون جاى إن" رئيس جمهورية كوريا يوم 27 أبريل 2018



وأشارت إلى أن النتائج التى تمخضت عنها القمة تمثل خطوة مهمة على صعيد إنهاء حالة التوتر وإحلال السلام والاستقرار وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.



وأكد البيان على أهمية مواصلة الحوار الإيجابي بين الكوريتين وإنتهاز فرصة الأجواء الإيجابية التي أفرزتها القمة للعمل على تعزيز بناء الثقة وتحقيق السلام والتنمية لمصلحة شعوب شبه الجزيرة الكورية.



كما أكدت مصر على أن إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية يظل أحد أهم المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، وأن مصر تدعم كافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذه الغاية النبيلة، ومن ثم ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق عالمية معاهدة عدم الإنتشار النووي وتنفيذ كافة أحكامها وصولاً إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.