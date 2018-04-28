الزراعة تطلق حملة لزراعة نبات الكينوا

- الوزارة: مكمل للقمح.. وقيمته الغذائية والصحية تفوق الألبان



الصاوي أحمد



أطلقت وزارة الزراعة، حملة لزراعة نبات "الكينوا"، الذي يتميز بكونه مكملًا للقمح، ويتحمل الملوحة المرتفعة ويجود في المناطق المعتدلة والمرتفعة، وهو محصول يتميز بوجود طلب مرتفع عليه في الدول الأوروبية، ويعتبر محصول المستقبل في القرن الواحد والعشرين.



"الكينوا"، هى نوع من الحبوب، وأحد المحاصيل المستقبلية الواعدة المكملة، له قيمة غذائية مرتفعة وفائدة طبية وصحية كبيرة، ويتحمل الظروف البيئية المختلفة من جفاف وملوحة، ويحتوى على نسبة عالية من البروتين، مقارنة بالحبوب الأخرى، وله استخدامات عديدة مثل طحن حبوب "الكينوا" إلى دقيق يخلط مع دقيق القمح لرغيف الخبز، وصناعة أغذية الأطفال.



وتنمو الكينوا في المناطق الباردة الجافة والقاحلة مما قد يجعلها تجود فى سلاسل جبال سيناء والبحر الأحمر، وهي نبتة كبيرة (ترتفع حتى المتر و الثمانين سنتيمتر و تحمل أوراقاً عريضة وسنابل مع أزهار صغيرة حمراء تعطي كل واحدة منها حبة بيضاء مدورة ومبسطة، ويؤكل منها عادة الأوراق والبذور وأحد الأغذية الرئيسة لشعوب جبال الأنديز قبل عصر الإنكا في أمريكا الاتينية.



وأكد الدكتور مجدي عبد الهادي، بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية في مركز البحوث الزراعية، أن نبات الكينوا يمكن إضافته للقمح، وتعتبر "الكينوا" محصولاً غذائياً هاماً لدى الحضارات الكولومبية في أمريكا اللاتينية، ولا تزال كذلك ويطلق عليها "الحبّة الأمّ" أو الحبّة الذهبية لجبال الأنديز.



وأشار إلى أن نبتة "الكينوا" يمكن إضافتها إلى الشوربات، واستخدامها كأحد أنواع الحبوب، وتجهيزها كعجائن، بل ويمكن كذلك تخميرها لتصنع منها البيرة، والتشيتشا وهو المشروب التقليدي لسكان الأنديز وعند طهيها تكتسب الكينوا نكهة تشبه نكهة الجوزيات.



وأضاف أنها تؤكل كواحد من محاصيل الحبوب المغذية فهى خفيفة ولذيذة المذاق وسهلة الهضم، ولها مذاق شهي جدًا، كما أنها ذات قوام يتيح إضافتها كنكهة إلى أية وصفة طعام، وتشكل الكينوا بالنسبة إلى البعض غذاء جديداً ومغذياً أصبح متاحاً في الآونة الأخيرة في المحال الكبرى كبديل عن عدد كبير من الحبوب المستهلكة في العادة وتمتاز الكينوا بكونها من البذور التي تؤكل على غرار الحبوب.



وأوضح أنه غالباً ما يتمّ طهيها وإضافتها إلى الحساء أو تُطحن للحصول على دقيق يُستخدم لصنع الخبز أو الشراب أو المساحيق.



ولفت إلى أنه من الناحية الغذائية، فـ"الكينوا" شبيهة من حيث الطاقة بالأغذية المماثلة لها كالفاصوليا والذرة والأرز والقمح، وتشتهر الكينوا في أنها مصدر جيّد للعديد من المغذيات، ومن المهمّ تناولها كجزء من وجبة متوازنة إلى جانب العديد من أنواع الطعام الأخرى للحصول على تغذية جيدة بشكل عام.



ونوه إلى أن وتتميز حبوب الكينوا بأنّها أغنى مصادر البروتين من جميع الأغذية، حتى أنّها تفوق النسبة الموجودة في الحليب أو اللحوم الحمراء،وتحتوي على معظم الأحماض الأمينية الضرورية للجسم، ومحتوياتها سهلة الهضم والامتصاص على عكس اللحوم.



وتطرق إلى أن نبتة "الكينوا" هي حبوب غنية جدا بالألياف، وبنفس الوقت فهي خالية تماماً من ماّدة الجلوتين التي تسبّب الحساسية لبعض الأشخاص جرّاء تناولهم للقمح أو الحبوب الأخرى، وإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على نسبة عالية من المعادن، مثل: الحديد، والصوديوم، والمغنيسيوم، والفسفور، والنحاس، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والليسين، إضافة إلى فيتاميني أ و ب.



ونوه إلى أن "الكينوا" تضم مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة، وعن فوئدها الصحية فهى كثيرة حيث تساعد بذور الكينوا على تسهيل عملية الهضم وتخليص الجسم من الفضلات، وتكافح الإمساك وتنشط إنتاج البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وتفيد في علاج التهاب الأمعاء.



وتمنع تكون حصى المرارة وتنشط عمل الكبد وتخلصه من السموم المتراكمة، وتقي الشرايين من التصلب وتمنع تجلّط الدم وتفيد في خفض ارتفاع ضغط الدم، وتساعد على ضبط نسبة السكر في الدم ، وتقاوم نموّ وانتشار الأورام السرطانية لاحتوائها على مضادات الأكسدة الفعالة، وتساعد على إنقاص الوزن ومكافحة السمنة المفرطة وتساهم في تنشيط الجسم ومنع الشعور بالتعب والإرهاق ومدرّة للبول وتنشّط عمل الكلى وتخلّصها من الحصى والترسبات.



وعقد قيادات مركز البحوث الزراعية ومسئولي الإرشاد الزراعي بالمحافظة، لقاءاً مفتوحاً مع المزارعين لتوعيتهم بأهمية هذا المحصول، واستخداماته وقيمته الغذائية، والصناعات التي يمكن ان تقوم عليه، كأحد المحاصيل الجديدة الواعدة، وشرح أهمية التوسع فيها في المستقبل، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.



وأوضح خلال اللقاء أن العديد من الشركات انتجت العديد من المنتجات، منها حبوب الكينوا العادية والعضوية والدقيق والمُعجنات مثل البسكويت وكذا البُن والسحلب بالكينوا، بدعم فني مجاني من معهد بحوث المحاصيل الحقلية خلال عمليات الزراعة والحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد.



ولفت المسؤولين إلى أن دخول الكينوا في صناعة أغذية الأطفال، ويُرشح بقوة في تغذية تلاميذ المدارس لارتفاع مُحتواه من الليسين والكالسيوم والحديد على وجه الخصوص، وتتميز الحبوب بارتفاع قيمتها الغذائية حيث تصل نسبة البروتين إلى 16.5% إضافة إلى ارتفاع محتواها من الأحماض الأمينية الأساسية وبخاصة الليسين مقارنة بباقي محاصيل الحبوب، وارتفاع نسبة الكالسيوم والحديد والمغنسيوم والبوتاسيوم والعناصر المعدنية عن محاصيل الحبوب الأخرى.



وقال الدكتور عمرو شمس، مسئول المحصول بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن الكينوا تدخل في صناعة الأغذية الخاصة للمرضى الذين يُعانون من الحساسية لجلوتين القمح لعدم احتواء الحبوب على مادة الجلوتين، ويصنع منه العديد من المخبوزات والكيك والرقائق والبسكويت والحلويات وتستخدم حبوبه في الإفطار كرقائق ويستخدم في إعداد وجبات متنوعة ويستخرج من الحبوب زيت غذائي ويمكن استخراج مادة السابونين التي لها العديد من الاستخدامات لاسيما في مجال تصنيع الأدوية.



وأشارو إلى الكينوا تحصد، بعد 100-120 يوماً للأصناف المُبكرة النضج وقد تصل إلى أكثر من 160 يوم للأصناف المتأخرة النضج، وتختلف كمية محصول الحبوب باختلاف الصنف ونوع التربة وميعاد الزراعة، ويتراوح بين 0.75 إلى 1.25 طن/فدان وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1.8 طن/فدان عند الالتزام بكافة التوصيات الفنية والزراعة بالأراضي الجيدة.