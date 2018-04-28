إقامة معرض أهلا رمضان ببورسعيد على مساحة 2000 متر

عادل الغضبان محافظ بور سعيد 77



أمانى العزازى



أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن إقامة معرض اهلا رمضان على مساحة 2000 متر مربع، وذلك لتوفير جميع السلع الأساسية والغذائية والتموينية للمواطنين، وذلك فى إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتخفيف العبء عن المواطنين بتوفير السلع الغذائية المختلفة لهم بأسعار مخفضة ومناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق



وشدد المحافظ على أنه ستكون هناك مراقبة مستمرة على الأسعار من قبل مديرية التموين ومباحث التموين، وأن إقامة هذا المعرض تأتى فى إطار جهود المحافظة لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.



واشاد المحافظ بالجهود الكبيرة لمديرية التموين ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت خلال الفترة الماضية والتي شهدت استقرار كبيرا في الاسواق وتوافر كل السلع الأساسية بالأسواق، وطالب المحافظ بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية بالكميات اللازمة وتشديد الحملات الرقابية علي المخابز والمطاحن بالتنسيق مع مباحث التموين، والتنسيق مع مديرية التموين والاتحاد التعاونى الاستهلاكى ومشروع المحافظة لتربية الماشية لتوريد كمية مناسبة من اللحوم الحية.