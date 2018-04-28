انطلاق المؤتمر السنوي الخامس لشعبة الاقتصاد الرقمي..غدًا

تدريب الطلاب على تكنولوجيا المعلومات

المال – خاص



تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، التابعة للاتحاد العام لغرف التجارية، غدًا الأحد، تحت عنوان "الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات – واقع جديد TECH INVEST 2"، الذي يعقد تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وكشف المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، النقاب عن أبرز جلسات المؤتمر الذي يعقد برعاية بلاتينية من شركة Visa ،Fawry، ورعاية ذهبية من كل من بنك QNB ، Vmere-Vas-، سيسكو، TPC ، Sico صاحبة العلامة التجارية لأول محمول مصري، شركة e-finance.



وتتناول الجلسات التي يشارك فيها قرابة 800 متخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصانعي ومتخذي القرار في مجتمع المال والأعمال عدد من الموضوعات الهامة، وتتناول الجلسة الأولى التحول الرقمي وفرص الاستثمار ودور الشركات الوطنية فيه، وتعقد هذه الجلسة برئاسة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ويتحدث فيها كل من : أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، ومها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وعلاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حازم الطحاوى رئيس جمعية اتصال، وطارق الحسينى مدير فيزا الشرق الأوسط.



وتناقش هذه الجلسة الفرص الحالية والمستقبلية للتحول الرقمي واستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025.



وأضاف خليل، أن الجلسة الثانية تأتي بعنوان : مستقبل المدفوعات الرقمية ودورها في تطوير ورقمنة منظومة التجارة المصرية والشمول المالي.



ويتحدث فيها كل من : طارق محفوظ، رئيس شركة فيزا مصر ، ومحمد عزام، مدير عام الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، وسارة الجزار، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وخبيرة اللوجيستيات، ومحمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري ، وعمرو ابو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ومدير عام البنك المصري الخليجي، الدكتورة هاله ابو علي، عضو مجلس النواب والاستاذة بجامعة القاهرة ، ونهى بسيونى شركة موبيبيلز.



وتتناول الجلسة الثالثة فرص وتحديات الاستثمار في مجال تصنيع الالكترونيات، والتى يتحدث فيها كل من : الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة شركة منتور جرافيكس مصر، الدكتور حسام عثمان، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا"، الدكتور هشام الديب، رئيس مركز بحوث الالكترونيات، الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المهندس عبد المحسن عبد الصادق رئيس مصنع الاليكترونيات الهيئة العربية للتصنيع مصر"، المهندس أيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو، المهندس هادي بركات، رئيس قطاع التصنيع بشركة سامسونج مصر ،و محمد رياض، رئيس شركة قابس.



وقال: "إن الجلسة الرابعة والاخيرة تعقد تحت عنوان اليات وصول الشركات المصرية الى العالمية، ويتحدث فيها كل من : خالد ابراهيم رئيس شركة TBC، المهندس علاء الخشن رئيس شركة ايكو، الدكتورة ميناس ابراهيم، رئيس شركة ايجي جت ، كريم حسين، الشريك المؤسس لشركة الجيبرا ، الدكتور احمد السعدي، رئيس شركة في ام وير مصر ، الدكتور هاني الجبالي، رئيس شركة افيدبيم ، واحمد السبكي، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ، الدكتور محمد حجازي.