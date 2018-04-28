عضو بالبرلمان يطالب التموين بضبط الأسواق وتحديد أسعار السلع

وزارة التموين



ياسمين فواز



طالب النائب مصطفى الكمار وزارة التموين، بوضع خطة محكمة لضبط الأسواق وتوفير السلع قبل بداية شهر رمضان المبارك.



وأضاف الكمار أن ما أعملنه الوزارة حتى الآن من آليات التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية يساهم فى توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية، مطالبًا بضرورة فتح كل المجمعات التابعة للشركة فى مختلف المحافظات والعمل على زيادة أعدادها أيضا بما يسمح بتغطية السوق بشكل كامل.



وفى سياق متصل طالب الكمار بتحديد أسعار السلع وإعلانها بشكل واضح لمواجهة جشع واستغلال التجار، وكذلك تحديد أرقام اتصال لشكاوى المواطنين، للإبلاغ عن الشكاوى فى حال تجاوزهم هذه الأسعار.



وأكد الكمار ضرورة تنفيذ حملات رقابية مستمرة خلال رمضان بالكامل لضبط الأسواق خلال الشهر الفضيل وحتى عيد الفطر المبارك.