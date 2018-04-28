السيسي: لو متخذناش إجراءات صعبة بسيناء هتروح مننا

السيسي

أحمد صبرى



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يحمل أهل سيناء مسئولية الإرهاب، وما يحدث من تفجيرات فى محافظة شمال سيناء، قائلًا: "ندرك حجم المخاطر ولا نحملهم المسئولية، بل هم من يساعدونا فى دحر الإرهاب".



وأضاف السيسي، فى كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة تحرير سيناء، موجهًا حديثه لمشايخ وقبائل سيناء: "أعرف أن الإجراءات التى نتخذها صعبة وقاسية، ولو معملناش كده سيناء هتروح مننا"، مؤكدًا أن التنمية ستكون مستمرة فى كل المناطق بعد مواجهة تلك الجماعات.