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سيـــاســة
السيسي: لو متخذناش إجراءات صعبة بسيناء هتروح مننا
السبت 28 أبريل 2018 01:56 م
السيسي
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السيسي
أحمد صبرى
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يحمل أهل سيناء مسئولية الإرهاب، وما يحدث من تفجيرات فى محافظة شمال سيناء، قائلًا: "ندرك حجم المخاطر ولا نحملهم المسئولية، بل هم من يساعدونا فى دحر الإرهاب".
وأضاف السيسي، فى كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة تحرير سيناء، موجهًا حديثه لمشايخ وقبائل سيناء: "أعرف أن الإجراءات التى نتخذها صعبة وقاسية، ولو معملناش كده سيناء هتروح مننا"، مؤكدًا أن التنمية ستكون مستمرة فى كل المناطق بعد مواجهة تلك الجماعات.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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