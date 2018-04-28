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سيـــاســة
تأجيل طعون أوبر وكريم على حكم منع نشاطهما
السبت 28 أبريل 2018 01:32 م
أوبر وكريم وأسطى
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أوبر وكريم وأسطى
نجوى عبد العزيز
قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل أولى جلسات أربعة طعون مقامة من شركتى أوبر وكريم المختصتين بالنقل الجماعى، تطالب من خلالها ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضى بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لجلسة 5 مايو المقبل.
وأكدت الطعون أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى وفى ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمى.
وذكرت الطعون أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
واختصم الطعن، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.
أوبر
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