النقل النهرى: طرح موانئ بالوجهين البحرى والقبلى للمستثمرين

النقل البحرى



المال -خاص



صرح الدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، بأن الهيئة تعمل على تحقيق وتفعيل استراتيجية وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى وتنشيط نقل البضائع نهريا لما فى ذلك من قيمة مضافة كبيرة كإحدى وسائط النقل المتعددة والحلول المهمة التى تخفف الأعباء على شبكة الطرق وتوفر فى استهلاك الوقود، مضيفا أن قد صدر قرار بإلزام الجهات الحكومية بنقل حصة من منتجاتها عبر منظومة النقل النهرى وأن مجلس الوزراء أقر العام الماضى قانونًا لتنظيم المرفق وتجرى حاليًا دراسته فى البرلمان.



وأوضح رئيس هيئة النقل النهرى أنه فى إطار ذلك فإن شركات النقل قامت بنقل السلع الاستراتيجية من صوامع الشركة العامة للصوامع والغلال من ميناء الاسكندرية حتى صوامع الشركة بامبابة بالقاهرة بحمولة ( ١٢٠٠ طن) لعدد (٤ ) بارجات ومرت أمس الأول من هويس (فم النوبارية) المجهز لاستقبال ومرور وحدات نقل البضائع النهرية الخاصة بالغلال والحبوب، الامر الذى يعطى للميناء ميزة تنافسية وكذلك يساهم فى تشجيع الشركات على زيادة نسبة المنقول من ميناء الإسكندرية عن طريق النقل النهرى الطوالي.



وأوضح الدكتور عبد العظيم أن الهيئة تعتزم البدء فى طرح عدد من الموانئ النهرية بالوجهين البحرى والقبلى (ميناء قنا النهرى - ميناء سوهاج النهرى –ميناء أسيوط النهرى، بالإضافة الى طرح عدد من المساحات الموجودة بكل من ميناءى الدلتا وزفتى ) بنظام حق الانتفاع، أمام المستثمرين، مطلع العام المالى المقبل 2018-2019



وأشار رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى أن هناك عددا من الشركات العربية قاربت على الانتهاء من الإجراءات القانونية والتأسيسية لمشروع ربط المنطقة الصناعية فى بورسعيد بنهر النيل، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، و على صعيد آخر فقد زارت شركة أوكرانية مصر مطلع الشهر الحالى لاستكشاف مواقع المشروع والمسارات الملاحية، ومدى مناسبتها، واتفقت مع الهيئة على نقل السلع الاستراتيجية من خلال توقيع بروتوكول بالتعاون مع وزارة التموين باستثمارات أولية تصل إلى 100 مليون دولار.