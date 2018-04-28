مصر للممتلكات تقتنص التأمين الطبى على العاملين بهيئة الاستثمار

محمد مختار مصر للتأمين-min

تغطى العمليات الجراحية والحالات الحرجة والأمراض المزمنة والعلاج الطبيعى



الشاذلى جمعة



اقتنصت شركة "مصر للتأمين" عقد التأمين الطبى الجماعى على العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك المحالون للتقاعد والبالغ عددهم 3300 مشترك تقريبا.



كشف محمد مختار رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى بـ"مصر للتأمين" أن هناك مستويين للتغطية الأول يبغ الحد الأقصى للتغطية سنويا 50 ألف جنيه والثانى 100 ألف وفقا لمستويات الاستهلاك الخاصة بالمشترك.



واضاف مختار أن الهيئة كانت قد طرحت مناقصة تقدم لها العديد من الشركات المنافسة رافضا الكشف عن أسمائها فيما يغطى العقد الإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية وخدمة الكشف الطبى لدى نخبة من الاطباء المتميزين فى شتى التخصصات بالعيادات الخارجية وكذلك الخدمات التشخيصية من تحاليل الدم والباثولوجى والاشعات السينية والمقطعية والرنين والموجات الصوتية ثلاثية ورباعية الأبعاد بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة وصرف الادوية.



وأوضح أن العقد يغطى أيضا علاج الأسنان وتركيبات الأسنان وكذلك خدمات البصريات والنظارات والعلاج الطبيعى بجانب علاج الحالات الحرجة والأمراض المزمنة وكذلك صرف الأدوية والأجهزة التعويضية.



وفى سياق متصل أكد مختار أن شركته حققت 535.6 مليون جنيه أقساطا بفرع التأمين الطبى خلال 9 شهور من العام المالى الحالى 2017/2018 بنهاية الشهر الماضى مقابل تحقيق 430.8 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 24.3% فيما تستهدف الشركة تحقيق 600 مليون جنيه أقساط بفحتى نهاية العام المالى الحالى نهاية يونيو المقبل مقابل تحقيق 555 مليونا أقساطا بنفس الفرع بنهاية يونيو الماضى.