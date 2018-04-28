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استثمار
وزير قطاع الأعمال يبحث إدخال تكنولوجيا جديدة لشركة الحديد والصلب
السبت 28 أبريل 2018 10:33 ص
خالد بدوى وزير قطاع الأعمال
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خالد بدوى وزير قطاع الأعمال
المال-خاص
عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن، خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية إلى أوكرانيا استغرقت 3 أيام شملت العديد من اللقاءات والزيارات لبحث سبل التعاون فى إطار خطة تطوير الشركات التابعة للوزارة خاصة الحديد والصلب المصرية.
وكان الوزير قد التقى فى ختام زيارته لأوكرانيا مع ستيبان كوبيف النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا وزير التنمية الاقتصادية والتجارة؛ بحضور حسام على سفير مصر لدى كييف، وأسامة عزو مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، التطور الذى شهدته العلاقات المصرية الأوكرانية على عدة مستويات، وفرص التعاون فى مجالات تطوير وتشغيل عدد من بطاريات شركة النصر لفحم الكوك، وكذلك إدخال تكنولوجيا جديدة بشركة الحديد والصلب لزيادة تركيز الحديد فى الخام المستخرج من الواحات؛ بالاعتماد على الطرق الجافة واستخدام أساليب الفصل المغناطيسى لما لها من كفاءة فى توفير الطاقة والمياه.
وتطرقت مباحثات الوزيرين إلى فرص التعاون فى مجال تدريب الفنيين بمعامل الحديد فى كبرى المعاهد المتخصصة بأوكرانيا.
الحديد والصلب المصرية
أوكرانيا
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