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اقتصاد وأسواق
12 شركة للأثاث تحصل على شهادة نسبة المكون المحلي بعد التيسيرات
الجمعة 27 أبريل 2018 10:32 م
المجلس التصديري للأثاث
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المجلس التصديري للأثاث
عمر سالم
نجح المجلس التصديري للأثاث بمساعدة الشركات في الحصول على شهادة نسبة المكون المحلي، والتي يتم استخراجها من هيئة التنمية الصناعية، وقد عقدت عدة اجتماعات وورش عمل بالقاهرة ودمياط والإسكندرية؛ لتوعية المصدرين بنظام المساندة الجديدة وإجراءات إصدار شهادة نسبة المكون المحلي وكيفية التواصل مع المجلس؛ لتسهيل الحصول على الشهادة.
ضمن المستندات المطلوبة للنظام الجديد للمساندة التصديرية حيث إن صندوق تنمية الصادرات يحدد المساندة التصديرية المستحقة للشركة بنسبة من الفاتورة التجارية من 2% إلى 10% كحد أقصى حسب المكون المحلي للمنتجات المصدرة، وعليه كلما زادت نسبة المكون المحلي زادت المساندة التصديرية المستحقة، والعكس صحيح.
تصدر شهادة نسبة المكون المحلي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية– وزارة التجارة والصناعة، وكانت الإدارة المعنية بذلك الأمر بالهيئة، وهي الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي قد أقرت تيسيرات جديدة لإصدار تلك الشهادة بناء على طلب المجلس التصديري للأثاث، حيث إن تلك الشهادة كانت تصدر لكل منتج على حدة، وهو المستحيل تطبيقه على قطاع متعدد ومتنوع بالمنتجات كقطاع الأثاث وطبقًا للتيسيرات الجديدة قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار شهادة نسبة مكون محلي واحدة لمنتجات الشركة ككل طبقًا للميزانية العمومية للشركة المقدمة للضرائب، عن طريق بعض المعادلات والمحددات المطلوبة.
تقوم الهيئة بعد دفع الرسوم المقررة بإصدار خطاب موجّه لغرفة صناعة الأخشاب محدد به نسبة المكون المحلي ليقوم اتحاد الصناعات بإصدار شهادة موضح بها النسبة باسم الشركة وتاريخ السريان، كما قامت إلى الآن أكثر من 12 شركة بالحصول على شهادة نسبة المكون المحلي بعد التيسيرات الجديدة.
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