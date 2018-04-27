ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية

دونالد ترامب 99

رويترز



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن إيران لن تمتلك أسلحة نووية لكنه امتنع عن التعليق على ما إذا كان قد يفكر في استخدام القوة ضدها.



وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "أنا لا أتحدث عما إن كنت سأستخدم القوة العسكرية أم لا... لكنني أستطيع أن أقول لكم هذا.. لن يمتلكوا أسلحة نووية. أستطيع أن أقول لكم هذا، حسنا؟ لن يحصلوا على أسلحة نووية. يمكنكم أن تعولوا على هذا".



