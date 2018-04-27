EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
تنمية القرية بمطروح تحدد شروط الحصول على بئر
الجمعة 27 أبريل 2018 07:06 م
محافظة مرسي مطروح
أخر الأخبار
محافظة مرسي مطروح
تحذيرات للمواطنين من دفع أى مبالغ مالية للمقاولين
معتز محمود
طالبت إدارة تنمية القرية بديوان عام محافظة مطروح المواطنين المرشحين للحصول على أبيار سعة 100 متر مكعب لتجميع مياه الأمطار خطة 2017/ 2018 بالقرى والنجوع والتوابع عدم دفع أى مبالغ مالية تحت أى مسمى للمقاول المنفذ والمتعاقد مع المحافظة.
وأوضحت إدارة تنمية القرية بديوان عام محافظة مطروح أنه يشترط على المواطن عمل فتحة فم للبئر فقط.
وقال مصدر مطلع بديوان عام محافظة مطروح إن إدارة تنمية القرية حددت الاحتياجات والاشتراطات الخاصة بالمواطنين المرشحين للحصول على آبار سعة 100 متر مكعب لتجميع مياه الأمطار خطة 2017/ 2018 بالقرى والنجوع والتوابع.
وأضاف، لـ"المال"، أن هذه الاشتراطات تتضمن "بياض البئر وجهر البئر وعمل الخرسانة الأرضية له، وعمل خرزة خارجية للبئر، فضلا عن أعداد حوض الترسيب، وعمل غطاء حديد".
وأشار إلى أن هذه الاشتراطات سيتم تنفيذها من قِبل المقاولين المتعاقدين مع المحافظة ووفقًا لبنود هذا.
وأكد أنه فى حال طلب أى مقاول من المواطن دفع أى مبالغ أو مساهمة فى تنفيذ أى مرحلة من مراحل البئر خلاف فتحة الفم للبئر عليه الاتصال بإدارة تنمية القرية فى المحافظة.
وأعلنت منال شحاتة، مدير تنمية القرية بالمحافظة، منذ عدة أسابيع أن محافظ مطروح صدّق، هذا العام، علي تنفيذ 250 بئرًا نشؤًا على نفقة المحافظة.
وأشارت إلى أنه تم التصديق أيضًا على تنفيذ 200 خزان لتجميع مياه الأمطار من خطة وزارة الموارد المائية والري في المناطق الأكثر احتياجًا، والمحرومة من وصول مياه الشرب بها، وتحديدًا من مدينة الضبعة شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا.
وأضافت أنه تم الانتهاء من 150 خزان تجميع مياه الأمطار و256 بئرًا نشؤًا العام الماضي، بناء على توجيهات محافظ مطروح.
من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه حريص على إنشاء وتنفيذ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار بالمناطق المحرومة بقرى ونجوع وتوابع، تحديدًا من الضبعة شرقًا وحتى السلوم غربًا.
وأضاف محافظ مطروح أنه تم الاتفاق مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" ifad التابع للأمم المتحدة، على إقامة مشروع قومى لأول مرة بالمحافظة يستهدف التنمية المستدامة لتحقيق التنمية الزراعية للمنطقة الساحلية من غرب الضبعة وحتى السلوم، بالإضافة إلى واحة سيوة بقيمة تبلغ 60 مليون دولار.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا