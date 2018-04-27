تنمية القرية بمطروح تحدد شروط الحصول على بئر

تحذيرات للمواطنين من دفع أى مبالغ مالية للمقاولين







معتز محمود





طالبت إدارة تنمية القرية بديوان عام محافظة مطروح المواطنين المرشحين للحصول على أبيار سعة 100 متر مكعب لتجميع مياه الأمطار خطة 2017/ 2018 بالقرى والنجوع والتوابع عدم دفع أى مبالغ مالية تحت أى مسمى للمقاول المنفذ والمتعاقد مع المحافظة.





وأوضحت إدارة تنمية القرية بديوان عام محافظة مطروح أنه يشترط على المواطن عمل فتحة فم للبئر فقط.





وقال مصدر مطلع بديوان عام محافظة مطروح إن إدارة تنمية القرية حددت الاحتياجات والاشتراطات الخاصة بالمواطنين المرشحين للحصول على آبار سعة 100 متر مكعب لتجميع مياه الأمطار خطة 2017/ 2018 بالقرى والنجوع والتوابع.

وأضاف، لـ"المال"، أن هذه الاشتراطات تتضمن "بياض البئر وجهر البئر وعمل الخرسانة الأرضية له، وعمل خرزة خارجية للبئر، فضلا عن أعداد حوض الترسيب، وعمل غطاء حديد".

وأشار إلى أن هذه الاشتراطات سيتم تنفيذها من قِبل المقاولين المتعاقدين مع المحافظة ووفقًا لبنود هذا.

وأكد أنه فى حال طلب أى مقاول من المواطن دفع أى مبالغ أو مساهمة فى تنفيذ أى مرحلة من مراحل البئر خلاف فتحة الفم للبئر عليه الاتصال بإدارة تنمية القرية فى المحافظة.





وأعلنت منال شحاتة، مدير تنمية القرية بالمحافظة، منذ عدة أسابيع أن محافظ مطروح صدّق، هذا العام، علي تنفيذ 250 بئرًا نشؤًا على نفقة المحافظة.





وأشارت إلى أنه تم التصديق أيضًا على تنفيذ 200 خزان لتجميع مياه الأمطار من خطة وزارة الموارد المائية والري في المناطق الأكثر احتياجًا، والمحرومة من وصول مياه الشرب بها، وتحديدًا من مدينة الضبعة شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا.

وأضافت أنه تم الانتهاء من 150 خزان تجميع مياه الأمطار و256 بئرًا نشؤًا العام الماضي، بناء على توجيهات محافظ مطروح.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه حريص على إنشاء وتنفيذ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار بالمناطق المحرومة بقرى ونجوع وتوابع، تحديدًا من الضبعة شرقًا وحتى السلوم غربًا.