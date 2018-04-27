ستايل للاستثمار السياحى تنظم يوم الهوندا ببورسعيد

بمشاركة 230 سيارة ودراجة بخارية

قال المهندس على جبر، رئيس مجلس إدارة مشروع ستايل سكوير السياحى، إن شركته اعتادت تنظيم هذه الفعالية سنويًّا ولأول مرة يتم إقامتها هذا العام على شاطئ بورسعيد تدعيمًا للنشاط السياحى بالمدينة وجذبًا للزائرين، لافتًا إلى أن الفعالية تعتبر أكبر تجمع لسيارات الهوندا من مختلف محافظات مصر، حيث يقوم مالكو السيارات من الشباب بتزيين سياراتهم بأفكار مبتكرة فى مناخ ترفيهى عائلى.