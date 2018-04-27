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استثمار
ستايل للاستثمار السياحى تنظم يوم الهوندا ببورسعيد
الجمعة 27 أبريل 2018 06:35 م
شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري
أخر الأخبار
شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري
بمشاركة 230 سيارة ودراجة بخارية
بورسعيد- أمانى العزازي
نظمت شركة ستايل للاستثمار السياحى والعقارى للعام الرابع على التوالى، "هوندا داي" الذي يضم أكبر تجمع لمالكى السيارات والدراجات البخارية ماركة هوندا.
قال المهندس على جبر، رئيس مجلس إدارة مشروع ستايل سكوير السياحى، إن شركته اعتادت تنظيم هذه الفعالية سنويًّا ولأول مرة يتم إقامتها هذا العام على شاطئ بورسعيد تدعيمًا للنشاط السياحى بالمدينة وجذبًا للزائرين، لافتًا إلى أن الفعالية تعتبر أكبر تجمع لسيارات الهوندا من مختلف محافظات مصر، حيث يقوم مالكو السيارات من الشباب بتزيين سياراتهم بأفكار مبتكرة فى مناخ ترفيهى عائلى.
وأشار جبر إلى أن اختيار سيارات ماركة هوندا بسبب انتشارها ببورسعيد منذ التسعينيات، وتعتبر الفعالية فرصة لدعوة الشباب لاستغلال شاطئ بورسعيد فى تعظيم الرياضات المائية وألعاب الشاطئ، واستعادة النشاط السياحى للمدينة وإحداث رواج تجارى بسبب تجمع ما لا يقل عن 4 آلاف زائر وأصحاب 150 سيارة و80 دراجة نارية ماركة هوندا.
وأوضح أنه بصدد إضافة توسعات جديدة بمشروعه ستايل سكوير الذى يعد أول مشروع ترفيهى سياحى ببورسعيد.
حيث يتم لأول مرة بمصر إقامة حمام سباحة نصف أوليمبي على شاطئ بورسعيد بموقع ستايل سكوير، ومن المزمع استغلاله فى إقامة العديد من الفعاليات السياحية الموسم السياحى المقبل.
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