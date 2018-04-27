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اقتصاد وأسواق
المستلزمات الطبية تناقش مشاكل قطاعها.. الإثنين
الجمعة 27 أبريل 2018 03:36 م
شعبة المستلزمات الطبية
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شعبة المستلزمات الطبية
دعاء حسنى
تعقد شعبة تجار الآلات والأجهزة والمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا، الإثنين المقبل، لمناقشة أهم المشاكل التي تواجه قطاعها ومقترحات حلها وتحديد أولويات العمل خلال دورتها الجديدة "2018-2022"، وبحث سبل تحقيقها.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، إنه سيتم خلال الاجتماع تشكيل مجموعة لجان فرعية من مجلس إدارة الشعبة لزيادة تنشيط الأدوار والسعي إلى تحقيق مطالب هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه من بينها لجان لـ"الصحة - التموين - المالية - المسؤولية الاجتماعية - فض المنازعات - الشؤون المالية"، بجانب تشكيل لجنه لإعداد ميثاق العاملين فى قطاع المستلزمات الطبية فى مصر مع توضيح سبل تنفيذ ذلك فى ظل القوانين المصرية، وكذلك متطلبات إعداد هذا الميثاق ليكون بصورة فعالة.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة تمثيل الشعبة و الجمعية العمومية للعاملين بالقطاع الصناعي في شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات فى ضوء العقبات، التى واجهت الشعبة خلال الفترة الماضية.
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