محمد صلاح يوضح حقيقة حل أزمته مع اتحاد الكرة

أحمد صبرى



علق النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الأخبار المتداولة حول انتهاء أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعبارة "مش باين".



جاء ذلك من خلال تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، معلقًا على خبر نشره موقع رياضي، أن أزمته فى طريقها للحل إلا أنه علق بـ"مش باين"، ما يدل على أن الأزمة مازالت مستمرة.



كان رامي عباس عيسى، محامي النجم المصري، قد أعلن الجمعة الماضية عن أزمة وصفها بالكبيرة بينه وصلاح من طرف وبين الاتحاد المصري لكرة القدم من طرف آخر.



وتبين بعد ذلك أن سبب الأزمة مشكلات فيما يخص استخدام الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم لصور للاعب على طائرة المنتخب، وهى شركة we ما اعتبرته شركة فودافون الراعية لصلاح انتهاكاً لحقوقها.

