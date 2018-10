في قرية بانمونجوم

منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953،





وفي وقت سابق، نقل موقع روسيا اليوم، عن رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية ليم تشون سوك، قوله إن اللقاء سيعقد الجمعة في التاسعة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي)، في المنطقة العازلة على الحدود بين الكوريتين.



وستبدأ أعمال القمة في الساعة 10.30 في جناح "بيت السلام" في جنوب المنطقة المنزوعة السلاح.



ومن المتوقع، في نهاية القمة التاريخية، أن يزرع كل من مون جيه إن وكيم جونغ أون، شجرة تجسد السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.



كما سيشارك الزعيمان في حفل الوداع، وسيشاهدان خلاله شريط فيديو سيعرض على واجهة دار السلام، يتحدث عن ماضي وحاضر ومستقبل شبه الجزيرة الكورية.



JUST IN: Kim Jong Un becomes first North Korean leader to cross line dividing the two Koreas since fighting ended in the Korean War https://t.co/39aG7dK076 pic.twitter.com/iALanC5iCD