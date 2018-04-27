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سيـــاســة
الزعيم الكوري الشمالي يتجه لحضور قمة تاريخية مع رئيس كوريا الجنوبية
الجمعة 27 أبريل 2018 01:50 ص
الزعيم الكوري الشمالي يتجه لحضور قمة تاريخية مع رئيس كوريا الجنوبية
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الزعيم الكوري الشمالي يتجه لحضور قمة تاريخية مع رئيس كوريا الجنوبية
متابعات
أفادت وسائل إعلام بمغادرة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، العاصمة بيونغ يانغ، للمشاركة في القمة المزمع عقدها مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.
وكان رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية ليم تشون سوك، قال إن اللقاء سيعقد الجمعة في التاسعة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي)، في المنطقة العازلة على الحدود بين الكوريتين.
وستبدأ أعمال القمة في الساعة 10.30 في جناح "بيت السلام" في جنوب المنطقة المنزوعة السلاح، مشيرا إلى أن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي سترافقه إلى القمة.
ومن المتوقع، في نهاية القمة التاريخية، أن يزرع كل من مون جيه إن وكيم جونغ أون، شجرة تجسد السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.
كما سيشارك الزعيمان في حفل الوداع، وسيشاهدان خلاله شريط فيديو سيعرض على واجهة دار السلام، يتحدث عن ماضي وحاضر ومستقبل شبه الجزيرة الكورية.
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