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سيـــاســة
شكرى يلتقي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا السبت
الخميس 26 أبريل 2018 11:01 م
وزير الخارجية سامح شكرى
أخر الأخبار
وزير الخارجية سامح شكرى
أ ش أ
يعقد وزير الخارجية سامح شكري بعد غد السبت جلسة مباحثات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة, الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء – الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية – آخر المستجدات على الساحة الليبية, وتطورات الوضع السياسي بالبلاد, ونتائج الاتصالات والمشاورات التي يجريها المبعوث الدولي مع مختلف الأطراف الليبية بشأن الجهود المبذولة من أجل حلحلة الوضع السياسي المتأزم.
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