شكرى يلتقي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا السبت

وزير الخارجية سامح شكرى

أ ش أ



يعقد وزير الخارجية سامح شكري بعد غد السبت جلسة مباحثات مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة, الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.



ومن المنتظر أن يتناول اللقاء – الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية – آخر المستجدات على الساحة الليبية, وتطورات الوضع السياسي بالبلاد, ونتائج الاتصالات والمشاورات التي يجريها المبعوث الدولي مع مختلف الأطراف الليبية بشأن الجهود المبذولة من أجل حلحلة الوضع السياسي المتأزم.