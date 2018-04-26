مارسيليا تتوقع جذب 4 ملايين سائح عربي لمصر حتى نهاية 2018

الجندي: مشاركة مصرية ناجحة في الملتقى العربي للسياحة الدولية بدبي





أكد إيهاب الجندي العضو المنتدب لمجموعة شركات مارسليا العالمية أن المشاركة المصرية في الملتقى العربي للسياحة الدولية الذى اختتم اعماله بدبى بالأمارات العربية امس حقق نجاحا كبيرا في الاتفاق على تنظيم رحلات سياحية الى مصر خلال فصل الصيف وخاصة من الدول العربية وهو ما تسعى اليه مارسليا من زيادة حركة السياحة العربية الى مصر خلال الموسم السياحي الصيفي



وأشار إلى أن الشركة نجحت بالتعاون مع شركائها بالدول العربية في تنظيم رحلات شارتر من بيروت الى الاسكندرية لأول مرة خلال الموسم الصيفي الحالي بالإضافة الى الاتفاق مع عددا من الشركات العربية في مجال السياحة والطيران لتسيير رحلات سياحية من العواصم العربية الى مناطق مصر السياحية.

وتوقع الجندي أن تشهد السياحة العربية الوافدة الى مصر خلال العام الحالي زيادة من 40 الي 50% مقارنة بالعام الماضي الذى حققت فيه السياحة العربية الى مصر 2,9مليون سائح لترتفع نسبة السائحين العرب الى مصر من 18% الى 28% من إجمالي حركة السياحة الدولية الوافدة الى مناطقنا السياحية



وأشار إلى أن الملتقى شهد العديد من العقود الخاصة بتنظيم رحلات بينية بين المقاصد السياحية العربية وهو ما يعكس توجه إيجابي لصناع القرار السياحي بالبلاد العربية على زيادة حركة السياحة البينية لتحتل المكانة المناسبة وخاصة أن السياحة اصبحت تمثل ركيزة اساسية في اقتصاديات عدد كبير من الدول العربية

وأضاف أن مارسليا قامت خلال الملتقى بالإعلان عن مشروعاتها الجديدة التي تلبى رغبات السائحين العرب والتي شهدت اقبالا كبيرا من منظمي الرحلات وخاصة بالنسبة لمشروعات السياحة العلاجية التي تتضمن إقامة أول مشروع لكهوف الملح في سيوة والمنطقة الشرقية من القاهرة بطريق مصر – الاسماعلية وتتضمن منتجات جديدة تتميز بقدرتها على جذب السائحين العرب ومنها مشروع اكوابا بارك بالساحل الشمالي وعدد من المشروعات الترفيهية القادرة على جذب الاسر العربية



وأرجع ذلك لعدم وجودها إلا في بعض الدول الأوروبية.



وأكد أن التركيز على الطيران الشارتر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للأشقاء العرب في اجراءات الدخول قادرة على تحقيق طفرة في اعداد السائحين العرب خلال العام الحالي، متوقعا أن تتخطى السياحة العربية إلى مصر نهاية 2018 الأربعة ملايين سائح.