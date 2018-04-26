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سيـــاســة
الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين مدير المخابرات وزيرا للخارجية
الخميس 26 أبريل 2018 09:47 م
مجلس الشيوخ الأمريكي
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مجلس الشيوخ الأمريكي
رويترز
صدق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس على تعيين مدير المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) مايك بومبيو وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وجاءت نتيجة التصويت فيما واصل أعضاء المجلس الإدلاء بأصواتهم بتأييد 54 صوتا مقابل رفض 41. وبومبيو جمهوري وكان من قبل عضوا في مجلس النواب.
وواجه بومبيو مقاومة عنيفة من الديمقراطيين القلقين من سمعته الخاصة باتخاذ مواقف سياسية متشددة في السابق وتصريحاته الحادة عن المثلية الجنسية وعن الإسلام.
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