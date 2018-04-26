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عيار 18
680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 649 جنيها
الخميس 26 أبريل 2018 09:11 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاضا بنحو 2 جنيها فى نهاية التعاملات اليومية نتيجة إغلاق البورصة العالمية على تراجع سعر الأوقية عالميا.
وسجل عيار 21 اليوم نحو 649 جنيها بدلا من 651 جنيها، طبقا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.
وسجل عيار 18 اليوم 556 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 741 جنيها بدلاً من 743 جنيها أمس، وانخفضت الأوقية لتسجل 1317 دولارا أمريكيا بدلا من 1321 دولارا أمريكيا.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5194 جنيها مقابل 5205 جنيها أمس
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