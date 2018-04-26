مطروح: انتهاء مهلة تقنين أراضي وضع اليد.. 14 يونيو

معتز محمود

وأضاف المصدر أن هذا الموعد تم إعلانه من رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الذى حضره اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح.

كما تم التطرق إلى موقف أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة وفقًا للقانون رقم (144) لسنة 2017 وإجراءات تخصيص مساحة من الأرض بجانب كل قرية من أملاك الدولة لإقامة مشروعات للصناعات الصغيرة أو متناهية الصغر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.