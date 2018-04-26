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عقـــارات
مطروح: انتهاء مهلة تقنين أراضي وضع اليد.. 14 يونيو
الخميس 26 أبريل 2018 08:29 م
محافظة مرسي مطروح
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محافظة مرسي مطروح
معتز محمود
كشف مصدر مطلع بديوان عام محافظة مطروح عن آخِر موعد لتقنين أراضي وضع اليد 14 يونيو المقبل.
وأضاف المصدر أن هذا الموعد تم إعلانه من رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الذى حضره اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح.
وأوضح أنه خلال الاجتماع تابع رئيس الوزراء موقف توفير الأراضى اللازمة لإقامة المناطق اللوجيستية بالمحافظات.
كما تم التطرق إلى موقف أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة وفقًا للقانون رقم (144) لسنة 2017 وإجراءات تخصيص مساحة من الأرض بجانب كل قرية من أملاك الدولة لإقامة مشروعات للصناعات الصغيرة أو متناهية الصغر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
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