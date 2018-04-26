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أسواق عربية
مصر تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الدوحة والكويت
الخميس 26 أبريل 2018 07:52 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، مع صعود 4 بورصات بقيادة مصر، وهبوط 4 أخرى بنسب ضعيفة، منها الكويت والدوحة.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية زاد بحوالى 1.3% ليرتفع إلى 18363 نقطة؛ بفضل مكسب سعر سهم البنك التجاري الدولي بحوالى 2.8%.
وتقدم مؤشرا سوق مال دبي وأبو ظبى بحوالى 0.6% لكل منهما ليصعدا إلى إلى 3043 نقطة و4697 نقطة على الترتيب.
وصعدت أسعار أسهم شركة إعمار العقارية 3% وشركة داماك العقارية 1.5%، غير أنهما منخفضان بأكثر من 15% منذ بداية العام بسبب المخاوف من آفاق السوق العقارية في دبي، بينما قفز سعر سهم شركة دانة غاز 15 فى إمارة أبو ظبى بحوالى 15%.
وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 8248 نقطة ليقترب من المستوى الذي سجله في أغسطس 2015.
وتعرضت أسهم شركات البتروكيماويات لضغوط مع انخفاض سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر الأسهم وزنًا في المؤشر، 2.1% وانخفض سعر سهم شركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.9%.
وتراجع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.5% ليسجل 1263 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4% لينزل إلى حوالى 4722 نقطة.
وهبط مؤشر بورصة اللكويت بحوالى 0.3% ليصل إلى 4810 نقاط، بينما تراجع مؤشر بورصة الدوحة بنسب أقل بلغت 0.2% ليستقر عند 9088 نقطة رغم أنه كسب حوالى 6.6% منذ بداية العام وتراجع سعر سهم شركة الاتصالات أريد 3.3%، كما انخفض سعر سهم شركة فودافون قطر 2%.
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