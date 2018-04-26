شاكر يناقش تطوير الشبكة الكهربائية بالتعاون مع شركتين صينيتين

محمد شاكر

عمر سالم





عقد صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة اجتماعين مع شركتين صينيتين ومتخصصتين في مجالات الهندسية والتصميم والاستشارات والعديد من مجالات الكهرباء.



استقبل شاكر خلال الاجتماع الأول الرئيس التنفيذي لمنظمة الطاقة المتجددة بالصين والوفد المرافق له حيث استعرض رئيس المنظمة سابقة الخبرة للمنظمة في مختلف دول العالم ومن بينها عدد من الدول الأفريقية، واستعرض الخبرات التي تمتلكها في مجالات الطاقة المتجددة وخاصة الرياح والشمس والطاقة النووية والضخ والتخزين.



وتم خلال الاجتماع مناقشة دعم سبل التعاون بين قطاع الكهرباء المصرى والمنظمة من خلال الآليات والتوريج للطاقة المتجددة، والتعاون المسقبلى، وتبادل الخبرات وخاصة في مجال التدريب والإنشاءات.



واستقبل خلال الاجتماع الثانى الرئيس التنفيذي لشركة China Energy Engineering Corporation Limited International company.



وhستعرض شاكر في بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية.



وأوضح الوزير أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية



وأكد الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.



وأشار إلى التعاون الوثيق بين قطاع الكهرباء المصرى و المنظمة العالمية للربط الكهربائى GEIDCO ، وشركة STATE GRID ، وعدد من الشركات الصينية.



واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% أو 46 % بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز...).



ونوه بالجهود المبذولة لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية ، والتى بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.



وإقترح الدكتور شاكر خلال الإجتماعين التنسيق والعمل المشترك بين كل من المنظمة الصينية للطاقة المتجددة وشركة China Energy و شركة STATE GRID وتشكيل فريق عمل مشترك لزيارة موقع بنبان ودراسة الوضع وتقديم مقترح لتفريغ القدرات وتحقيق التكامل على الشبكة الكهربائية الموحدة .