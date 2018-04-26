وزير الطيران يلتقى سكرتير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

دعاء محمود

التقى شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، اليوم، السيد بيترى تالاس السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بحضور الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ورئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بالمنظمة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بمجال الأرصاد الجوية، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالأرصاد الجوية والتغير المناخى بالوطن العربى.