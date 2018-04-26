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نقل وملاحة
وزير الطيران يلتقى سكرتير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
الخميس 26 أبريل 2018 06:11 م
وزير الطيران شريف فتحي 1
أخر الأخبار
شريف فتحي وزير الطيران 2
دعاء محمود
التقى شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، اليوم، السيد بيترى تالاس السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بحضور الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ورئيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بالمنظمة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بمجال الأرصاد الجوية، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالأرصاد الجوية والتغير المناخى بالوطن العربى.
ورحب وزير الطيران المدنى بالسيد تالاس وأكد حرص القيادة السياسية على تطوير الأرصاد الجوية بمصر؛ لما لها من أهمية كبرى، خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، والذى يتطلب تعاون جميع دول العالم فى مجابهتها.
وأشاد السيد تالاس بالتطور الذى تشهده مصر فى مجال الأرصاد الجوية، وثمّن الدور الذى تقوم به فى دعم أنشطة المنظمة على مستوى العالم والمنطقة.
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