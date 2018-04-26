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بنـــوك
مصر يجمع 700 مليون جنيه من مبيعات آمان المصريين
الخميس 26 أبريل 2018 05:13 م
بنك مصر
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بنك مصر
محمد سالم:
حقق بنك مصر حصيلة 700 مليون جنيه، من مبيعات شهادة «آمان المصريين» التى تولت البنوك الحكومية (الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى)، إصدارها قبل ما يزيد عن شهر ونصف، بعائد سنوى %16، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.
تحظى الشهادة بوثيقة تأمين على الحياة للعميل من 18 عاما حتى 59 عامًا دون كشف طبى توفرها شركة مصر للتأمين، مقابل قسط سنوى 4 جنيهات، عن كل شهادة، ويسمح بالاكتتاب فيها لكل المصريين، المؤمن وغير المؤمن عليهم، وتستحق تعويضاتها فى حالة الوفاة الطبيعية أو بحادث فقط، بينما وفقا لوزيرة الهجرة فإنه يجرى دراسة إضافة تعويضات فى حالة العجز.
قال عاكف المغربى نائب رئيس البنك لـ«المال» إن مبيعات الشهادة تتوزع بواقع 130 مليون جنيه «فعلية» و570 مليون جنيه «تحت التنفيذ» لأكثر من 490 ألف عميل.
عن بدء إتاحة الشهادة للمصريين فى الخارج، أشار إلى أن البنك يعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالطرح بالترتيب مع السفارات والقنصليات المصريةن وشبكة الفروع الخارجية للبنك، والمصارف المراسلة لتسهيل عملية الاكتتاب فى الشهادة، متوقعا طرحها فى أقرب وقت.
كانت وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، نبيلة مكرم، أعلنت قبل أسبوعين عن الاتفاق مع البنوك المصدرة للشهادة على طرحها للعاملين فى الخارج، الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين نسمة، مشيرة إلى أنها لاحظت قبولًا على فكرة الشهادة الجديدة، أثناء لقاءاتها معهم لحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، إن الشهادة تباع فى الخارج عبر فروع البنوك الوطنية، وشبكة المراسلين التى تغطى معظم دول العالم بجانب مكاتب وشركات الصرافة، موضحا أن المصريين فى أماكن النزاعات يمكنهم الشراء عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.
أضاف أن الشهادة مطروحة بالجنيه المصرى، ويمكن شرائها عبر بطاقات الخصم التى يمتلكها معظم المصريين بالخارج بأى عملة، على أن يتم تحويل مقابلها بالجنيه لشركة التأمين، وربطها باسم العميل بالعملة المحلية.
لفت إلى أن هناك مراحل أخرى للشهادة تدرس حال العجز كما أن المدة المحددة بنحو 3 أعوام تجدد مرتين، وتزيد مستقبلا.
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