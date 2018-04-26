3 انتقادات لتعديلات قانون الزراعة

■ نقيب الفلاحين: يستهدف حظر محاصيل على حساب أخرى دون النظر لمصالحنا



الصاوى أحمد



قوبلت تعديلات قانون الزراعة الجديد بموجة عاصفة من الاحتجاجات والرفض من قبل المزارعين وقيادات الفلاحين، بما وضعته من قيود على زراعة المحاصيل الزراعية التى اعتادوا عليها، والتى تحاول الحكومة تقنين زراعتها منذ فترة؛ بسبب شراهتها لاستهلاك المياه، وعلى رأسها الأرز والموز والبرسيم.



وأقر مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد الماضى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.



وحددت قيادات الفلاحين 3 أسباب لرفضهم ذلك القانون، أولها أنها ستؤدى إلى تقليص المساحات المزروعة بالأرز لنحو ثلثى المساحة الحالية، بما يرفع سعره مستقبلا فى السوق، وزيادة نسبة الملوحة فى الأراضى ببعض المناطق الساحلية مثل كفر الشيخ، نظرًا لتخفيض المساحات المزروعة من المحاصيل التى تمتص تلك الملوحة، وعلى رأسها الأرز، وكذلك عدم وجود بدائل متاحة ومناسبة أمام عدد كبير من المزارعين لتعويض المحاصيل المحظورة.



رفض حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، تعديلات القانون جملة وتفصيلا؛ لأنها تستهدف زيادة معدلات زراعة محاصيل معينة على حساب أخرى، إذ تهدف للتوسع فى زراعة القطن والذرة على سبيل المثال، رغم تقنين الحكومة لكميات التقاوى الخاصة بتلك المحاصيل ومساحتها المنزرعة، الأمر الذى لا يدع مجالًا للفلاح للتوسع فى زراعتها.



وأوضح عبدالرحمن أن جموع الفلاحين يوافقون على زراعة أى محصول ولكن بشرط تحديد سعره من قبل الحكومة، وضمان شرائها له عبر آليات الزراعة التعاقدية.



ومنحت تعديلات القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة حظر زراعة المحاصيل فى بعض المناطق؛ بهدف الحفاظ على حصة المياه من الاستنزاف فى الزراعة، وكذلك منحه الحق استثناء تطبيق نصوص القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض التجارب والاكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص هذا القانون.



من جانبه، أكد على رجب، رئيس فرع نقابة المزارعين فى كفر الشيخ، أن تعديلات القانون الجديد ستقوم بتقليص مساحة الأرز بنسبة الثلث؛ إذ سيتم زراعة الأرز عامًا وزراعة محاصيل أخرى لعامين آخرين فى مقابل الدورة الزراعية الحالية التى يتم زراعة الأرز فيها مرة كل عامين.



وطالب رجب بتشكيل لجنة من الخبراء لوضع سياسة لتنظيم الزراعة فى مصر، وشمل دورها وضع روشتة عاجلة للنهوض بالمحاصيل الزراعية فى كل محافظة على حدة، فعلى سبيل المثال المناخ فى الصعيد يختلف عن شمال الدلتا.



كما طالب بتفعيل الزراعة التعاقدية على محاصيل الخضر المهمة مثل الفاصوليا والبسلة، بما يضمن وضع سعر محدد لهذه المحاصيل، وذلك لتحقيق هامش ربح معين للفلاح، والجهات المشترية على حدٍّ سواء.



يذكر أنه يتم تطبيق الزراعة التعاقدية على محاصيل القمح والقصب والبنجر والقطن حاليًّا، وجارٍ دراسة تطبيقها على محصول الذرة.



وفى المقابل، أكد مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، أن القانون يستهدف تطبيق مواد الدستور وهى المادة 29 من الدستور التى تنص على الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، وتوفير هامش ربح مناسب للمزارع؛ لحثِّه على الإقبال على زراعتها، وأهمها الذرة والقمح.



كما يحق لوزير الزراعة -طبقا لتعديلات قانون الزراعة- بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، لكن بعض إضافة عبارة «السياسة العامة التى تقررها الدولة» إلى النص؛ علما بأن العبارة موجودة بالقانون المعمول به حاليًّا، إلا أن مشروع قانون الحكومة حذفته ولم تضعه لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذى ناقشته.



وينص القانون على «معاقبة كل من خالف أحكام القرارات التى تصدر من وزير الزراعة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف؛ علما بأن غرامة القانون الحالى من عشرين جنيهًا ولا تزيد على 50 جنيهًا».



كما ينص القانون على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير فى مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذى سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأرجع عبدالعال ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة على حد تعبيره، إذ لابد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضى طبقًا لسلطته، فى الوقت الذى شدد فيه وزير شئون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكون رادعة فى بعض الحالات.



ومن جانبه، أكد محمد برغش، رئيس حزب مصر الخضراء «تحت التأسيس»، أن الفلاح المصرى يتفاجأ بقرارات الحكومة، وتغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس، وكأنه فاقد للأهلية، ولا يمتلك أرضه، ولا يحق له زراعة أى محصول فيها.



وأوضح برغش أن الحكومة لا توفر بدائل للمزارعين لزراعة المحاصيل البديلة للأرز، التى تشملها تعديلات قانون الزراعة، كما أنها لا تسمع لملاحظات الفلاح ولا تحاوره فيما يتعلق بمصير أراضيه وخططه الزراعية قبل إقرار أى قوانين أو تعديلات، إذ تتعامل معه على طريقة «السادة والعبيد».



وأشار برغش إلى أن هناك بعض المناطق تم فيها حظر زراعة الأرز قبل 3 سنوات فى المحافظات الساحلية مثل كفر الشيخ والبحيرة ودمياط، الأمر الذى سيحول أراضيها لملاحات أو كمناطق لاستخراج الملح وليس أرضا صالحة للزراعة.



وعلى النقيض، أكد الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، لـ»المال» أن تعديلات القانون الجديد تستهدف حظر زراعة المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه التى تضر بالمقنن المائى، وتضمن التنسيق لأول مرة بين وزارتى الزراعة والرى فى حظر أصناف معينة من المحاصيل الشرهة للمياه.



وأكد عادل الغندور، رئيس شركة «فنتك الزراعية» أن تعديلات القانون تستهدف بشكل غير مباشر توفير المياه، وتحقيق أعلى استفادة منها، خصوصًا أن مصر مقبلة على معدلات أعلى من الفقر المائى وأزمة سد النهضة لا تزال دون حل.



وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف تطبيق الدورة الزراعية بشكل غير مباشر من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه فى مناطق محددة؛ ما سيعود بالنفع على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، والمحاصيل الزيتية، ومحاصيل الأعلاف، وهو ما يتوافق مع المادة 29 من الدستور التى تهتم بزيادة دعم المحاصيل الاستراتيجية وشرائها بسعر يحقق هامش ربح للمزارع.



ولفت «الغندور» إلى أن القانون الحالى سيضبط سياسة تسعير المحاصيل الاستراتيجية، ويوسع مظلة الاستفادة من دعمها، بما يشجع التوسع فى زراعتها، وبالتالى سد الفجوة الغذائية التى تتسع باستمرار بفضل الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن القانون الجديد تطبيق عملى لما جاء فى مواد الدستور





