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رياضة
بمليار جنيه إسترليني.. الاتحاد الإنجليزي يبيع استاد ويمبلي
الخميس 26 أبريل 2018 03:43 م
استاد ويمبلى
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استاد ويمبلى
رويترز
كشفت صحيفة "صن" اللندنية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيبيع استاد ويمبلي اللندني الشهير، الذي يستضيف مباريات المنتخب الإنجليزي للملياردير الأمريكي شهيد خان، مقابل مليار جنيه إسترليني.
ويملك خان نادي جاكسونفيل جاجوارز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.
وأضافت الصحيفة، أن خطة البيع تقضي باستمرار استاد ويمبلي في استضافة المباريات الهامة بما في ذلك مباريات المنتخب الإنجليزي ونهائي كأس انجلترا، فيما عدا شهري أكتوبر ونوفمبر، وستقام عليه في هذا الوقت مباريات في دوري كرة القدم الأمريكية.
وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "يمكننا تأكيد أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تلقى عرضًا لبيع استاد ويمبلي".
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