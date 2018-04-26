هانى حسن يخوض انتخابات عضوية مصر المقاصة

شركة مصر المقاصة

شريف عمر



علمت "بوابة المال"، من مصادرها، أن هانى حسن العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، تقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات عضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، للمنافسة على أحد مقاعد شركات السمسرة بالمجلس الجديد.



كانت المال، قد نشرت أن هناك عدد من المرشحين تقدموا بأوراق الترشح بانتخابات عضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، للمنافسة على كافة المقاعد المخصصة للانتخابات، التى تضم 3 لشركات السمسرة، و3 لأمناء الحفظ، ومقعدين من الاعضاء المستقلين وذوى الخبرة، قبل يوم واحد من غلق باب الترشح، المقرر اليوم الخميس.



وضمت قائمة المرشحين عن مقاعد السمسرة، كل من محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم المالية، وعوني عبدالعزيز رئيس شركة وديان لتداول الأوراق المالية، ومحمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال انفيست، ومحمد فتح الله ممثلاً لشركة الشروق لتداول الأوراق المالية.



وكذلك رفيق مطر، رئيس مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، ومصطفى فوزى العضو المنتدب لشركة بايونيزر لتداول الأوراق المالية، وياسر راشد رئيس شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية والعضو الحالى بمجلس المقاصة، وطارق أباظه العضو المنتدب لشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لتزداد بالتالى شراسة المنافسة بين المرشحين المحتملين لاقتناص مقاعد السمسرة الثلاثة.



وعن مقاعد أمناء الحفظ، فتقدم كل من ياسر زعزع وعمرو الجنايني ونضال عصر بأوراق الترشح للانتخابات، وأيمن صبري نائب رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، ورئيس شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، كما علمت أن شركة اتش سى للاوراق المالية رشحت أحد ممثليها للمنافسة على أحد مقاعد أمناء الحفظ.



وعن مقعدى ذوى الخبرة، فقد ترشح كل من سامح العزب العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ، وعمرو بهاء العضو الحالى للمقاصة، ومحمد كفافى رئيس شركة آى سكور للاستعلام الائتمانى.



وقالت مصادر مقربة من الملف الانتخابي، إن محمد عبدالسلام الرئيس الحالي لمصر للمقاصة، قرر الترشح من جديد لقيادة الشركة فى الثلاث سنوات المقبلة، وهو نفس الأمر المتوقع لطارق عبدالباري العضو المنتدب الحالي، وتدور التوقعات بأنه لن يتقدم أي من العاملين بسوق المال لمنافسة الثنائي على مقعديهما.



وفتحت مصر للمقاصة المجال للمشاركة فى انتخابات مجلس الإدارة منذ يوم 10 إبريل الحالي، وحتى 26 إبريل نفسه، وسيتم إجراء الانتخابات 2 يوليو المقبل.



ويتكون مجلس إدارة المقاصة من محمد عبدالسلام رئيساً، وطارق عبدالباري عضواً منتدباً، بجانب نضال القاسم، وياسر زعزع وعمرو الجنايني كممثلين عن أمناء الحفظ، ومحمد كفافى وعمرو بهاء من ذوي الخبرة، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة، محمد ماهر، وعوني عبدالعزيز، وياسر راشد والذي انضم بديلاً لمحمد فتح الله كممثلين عن شركات السمسرة.



وتنتهى مدة المجلس الحالى 18 يوليو المقبل، على أن يتولى في اليوم ذاته المجلس الجديد المنتظر انتخابه، لإدارة الشركة خلال الثلاث سنوات التالية.



وحققت مصر للمقاصة أكبر صافى ربح في تاريخها خلال 2017، مسجلة 284 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 63% مقارنة بـ194 مليون جنيه في 2016، ويتوزع هيكل مليكتها بين البنوك وشركات أمناء الحفظ، 50% والبورصة المصرية 5% وشركات السمسرة بنسبة 45%.