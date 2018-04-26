سامح العزب يخوض انتخابات عضوية المقاصة

شريف عمر









علمت بوابة "المال نيوز" أن سامح العزب، العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ، تقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات عضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى؛ للمنافسة على أحد مقاعد ذوى الخبرة بالمجلس الجديد.





وبانضمام العزب سيدخل فى منافسة مع كل من عمرو بهاء العضو الحالى للمقاصة، ومحمد كفافى رئيس شركة آى سكور للاستعلام الائتمانى، فى اقتناص مقعديْ ذوى الخبرة بعضوية المقاصة.





وكانت "المال" قد نشرت أن هناك عددًا من المرشحين تقدموا بأوراق الترشح بانتخابات عضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، للمنافسة على كل المقاعد المخصصة للانتخابات، والتى تضم 3 لشركات السمسرة، و3 لأمناء الحفظ، ومقعدين من الأعضاء المستقلين وذوى الخبرة، قبل يوم واحد من غلق باب الترشح المقرر اليوم الخميس.





وضمّت قائمة المرشحين عن مقاعد السمسرة كلا من محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم المالية، وعوني عبد العزيز رئيس شركة وديان لتداول الأوراق المالية، ومحمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست، ومحمد فتح الله ممثلًا لشركة الشروق لتداول الأوراق المالية.





وكذلك رفيق مطر، رئيس مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، ومصطفى فوزى العضو المنتدب لشركة بايونيزر لتداول الأوراق المالية، وياسر راشد رئيس شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية والعضو الحالى بمجلس المقاصة، وطارق أباظة العضو المنتدب لشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لتزداد من ثم شراسة المنافسة بين المرشحين المحتملين لاقتناص مقاعد السمسرة الثلاثة.





وعن مقاعد أمناء الحفظ تقدم كل من ياسر زعزع وعمرو الجنايني ونضال عصر بأوراق الترشح للانتخابات، وأيمن صبري نائب رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، ورئيس شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، فيما علمت "المال" أن شركة إتش سى للاوراق المالية رشحت أحد ممثليها للمنافسة على أحد مقاعد أمناء الحفظ.





فيما قالت مصادر مقربة من الملف الانتخابي، إن محمد عبد السلام الرئيس الحالي لمصر للمقاصة، قرر الترشح من جديد لقيادة الشركة فى السنوات الثلاث المقبلة، وهو نفس الأمر المتوقع لطارق عبد الباري العضو المنتدب الحالي، وتدور التوقعات بأنه لن يتقدم أي من العاملين بسوق المال لمنافسة الثنائي على مقعديهما.





وفتحت "مصر للمقاصة" المجال للمشاركة فى انتخابات مجلس الإدارة منذ 10 أبريل الحالي، وحتى 26 أبريل نفسه، فيما سيتم إجراء الانتخابات 2 يوليو المقبل.





ويتكون مجلس إدارة المقاصة حاليا من محمد عبد السلام رئيسًا، وطارق عبد الباري عضوًا منتدبًا، بجانب نضال القاسم، وياسر زعزع وعمرو الجنايني ممثلين عن أمناء الحفظ، ومحمد كفافى وعمرو بهاء من ذوي الخبرة، ومحمد فريد ممثلًا عن البورصة، ومحمد ماهر، وعوني عبد العزيز، وياسر راشد والذي انضم بديلًا لمحمد فتح الله ممثلين عن شركات السمسرة.





وتنتهى مدة المجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، على أن يتولى في اليوم نفسه المجلس الجديد المنتظر انتخابه، لإدارة الشركة خلال السنوات الثلاث التالية.



