الوزراء يبحث التعاون مع مؤسسة قرقاش الإماراتية لتطوير الموانئ

مجلس الوزراء

المال - خاص



التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بحضور وزير النقل، بوفد يضم رئيس مؤسسة قرقاش الإماراتية والمدير المالي لشركة هاتشيسون بورتس، في إطار اتحاد شركات دولية بهدف بحث سبل دعم علاقات التعاون مع مصر في مجال الموانئ.



وأعرب الوفد عن تطلعه في المشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجال تطوير وإدارة الموانئ، بما يسمح بإضافة إمكانات فنية جديدة، تمثل إضافة لقدراتها على استقبال مختلف أنواع السفن، وتعظيم قدراتها على المنافسة في ضوء وجود فرص استثمارية كبيرة في هذا المجال.



ورحب رئيس الوزراء بالوفد، ومجموعة الشركات الممثلة، بالتعاون معهم في مجال إدارة وتطوير الموانئ، مشيراً إلى أن خطة الدولة الجارى تنفيذها لتطوير الموانئ المصرية المختلفة باعتبار ذلك عنصر مهم في الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وزيادة قدرتها على المنافسة وتقديم خدمات أفضل لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع، والتطوير المستمر لقدرات الدولة بما في ذلك الموانئ الجافة.



وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة لدى الشركات الدولية الكبرى في مجال تطوير وإدارة الموانئ، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وزيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والعالم.



وتم الاتفاق على دراسة إنشاء شركة مشتركة في مجال إدارة الموانئ، والاستثمار في مجال الموانئ البحرية والبرية وإنشاء مناطق لوجيستية بالتنسيق مع وزارة النقل، حول إمكانية القيام بمشروعات مشتركة، بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار خطة تطوير الموانئ والخدمات المقدمة.​