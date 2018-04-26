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سيـــاســة
السيسي يعلق على أزمة السيول
الخميس 26 أبريل 2018 03:10 م
الرئيس السيسى
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الرئيس السيسى
المال- خاص
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أزمة السيول التى هطلت على مصر أمس الأربعاء، وأدت إلى غرق بعض المنازل بالأحياء الراقية بمناطق التجمع الخامس ومدينتي بالقاهرة الجديدة.
وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المصغرة "تويتر": "أتفهم تماماً حالة المعاناه التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد عليه خلال اليومين الماضيين، وأؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى".
جاء ذلك بعد موجة غضب عارمة اجتاحت قاطني التجمع الخامس وسط اتهام للمسؤولين بالتقصير، إثر تعرض البلاد لسقوط أمطار غزيرة نتج عنها غرق الشوارع، ما أثبت ضعف البنية التحتية لهذه المناطق.
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