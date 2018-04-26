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عقـــارات
كومباوندات التجمع الخامس تنتصر على السيول
الخميس 26 أبريل 2018 02:57 م
الكومباوندات آمنة والشوارع عائمة فى القاهرة الجديدة
أخر الأخبار
الكومباوندات آمنة والشوارع عائمة فى القاهرة الجديدة
بدور ابراهيم
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، انتشار العديد من الصور ومقاطع الفيديو لبعض الآثار السلبية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة لاسيما في المدن الجديدة وعلى رأسها التجمع الخامس.
ومن هذا المنطلق رصدت "المال" في جولة مصورة بالقاهرة الجديدة، مدى تأثر الكومباوندات السكنية بالأمطار الأخيرة، وكان الأمر مخالفاً تماماً لما تناولته مواقع التواصل بشكل أقرب إلى السخرية، حيث ساهمت الأمطار خلال اليومين الماضيين في إعادة بريق اللون الأخضر للمسطحات الخضراء والأشجار بهذه الكومباندات نتيجة لإزالة الأتربة من عليها، وأصبحت واجهات المباني أكثر جمالاً، ولم تعاني طرق وشوارع هذه التجمعات من أي تراكمات للمياه.
وأوضح أحد ملاك هذه الكومباوندات أن معظم المطورين العقاريين، أخذوا في اعتبارهم وضع مصارف عديدة لمياه الأمطار، حفاظاً على صورة وسمعة مشروعاتهم، وهو ما أنقذ هذه التجمعات السكنية من أي أضرار بيئية، بل وأثبتت هذه الأمطار جودة تنفيذ شبكة المرافق.
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