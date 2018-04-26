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بورصة وشركات
سيدى كرير تقترب من تعيين الأهلى مستشاراً لتمويل توسعاتها
الخميس 26 أبريل 2018 02:20 م
سيدى كرير للبتروكيماويات
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سيدى كرير للبتروكيماويات
منى عبدالبارى
تستعد شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، لتعيين البنك الأهلى المصرى، لتولى مهمة المستشار المالى المختص بتحديد أفضل البدائل التمويلية لتوسعاتها.
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة بالشركة، أن خدمات البنك ستشمل تحديد هيكل التمويل الأمثل للتوسعات فى المستقبل القريب، وأبرزها مشروع مجمع البولى بروبلين.
وتسعى “سيدى كرير” لإنشاء مجمع يضم مصنعين، الأول لإنتاج البروبيلين بطاقة 500 ألف طن سنويا، والثانى لإنتاج البولى بروبيلين بطاقة 450 ألف طن سنويا، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع، وبدء الإنتاج بداية 2022.
وأضافت المصادر أنه سيتم المفاضلة بين عدد من الحلول التمويلية المتاحة، وتتمثل فى زيادة رأس المال، أو اللجوء للاقتراض البنكي.
وتابعت أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات موسعة بين مجلس إدارة الشركة والبنك، لبحث الطريقة المثلى لتمويل المجمع الصناعي.
تستهدف الحكومة بيع حصة من «سيدى كرير»، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الذى يشمل حصص فى 23 شركة أبرزها فى قطاع البترول.
وأوضحت المصادر أن التعاقد يعد الأول من نوعه، والذى يقدم بموجبه البنك الأهلى خدمات الاستشارات المالية، عقب حصوله على رخصة ممارسة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، الشهر الجاري.
يذكر أن بنك الاستثمار النعيم، كان قد أعلن مؤخراً، عن نتائج اجتماع عقده مع إدارة «سيدى كرير»، مشيراً إلى أن الأخيرة تبحث عن آليات لتمويل مشروع البولى بروبلين، من ضمنها الحصول على قروض من مؤسسات عالمية، أو اللجوء للمساهمين عبر زيادة رأس المال.
وأظهرت نتائج أعمال «سيدى كرير للبتروكيماويات»، خلال العام الماضى، تحقيق صافى ربح بقيمة 1.131 مليار جنيه، مقارنة مع 1.14 مليار جنيه، العام قبل الماضي.
البنك الأهلى المصرى
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