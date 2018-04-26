صدام برايم - صميم يتصاعد.. والأخيرة تلجأ للقضاء

محمد ماهر برايم



ماهر: لا جديد بالشكوى وتم رفضها سابقاً من الهيئة والبورصة

صميم: إجراءاتنا تهدف لتصحيح مسار بنك الاستثمار وتعظيم حقوق الملكية



شريف عمر



تصاعد الخلاف بين شركة صميم المالية للاستثمارات، المساهم الرئيسى فى بنك الاستثمار «برايم» المالية القابضة، والإدارة التنفيذية لبرايم، بعد تقديم الأولى شكوى للهيئة العامة للرقابة المالية، لوقف قرارات آخر جمعية عمومية لبرايم، بالإضافة لإقامة دعوى قضائية لعزل مجلس الإدارة.



وكانت «صميم» قد استحوذت على %27 من برايم عبر شرائها من أسهم التداول الحر فى البورصة، بهدف الانضمام لمجلس الإدارة وتطوير عمل الشركة، وهو ما قوبل من مجلس إدارة برايم والمساهمين الرئيسيين السابقين بالسعى لتفتيت حصصهم عبر نقل جزء من مساهماتهم لأفراد مرتبطين، كسلاح مهم للتصويت فى الجمعيات العمومية، التى عُقد آخرها 25 مارس الماضى، ونتج عنها تشكيل مجلس إدارة جديد دون أى ممثل لصميم.



وعلمت «المال» أن صميم تقدمت بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات آخر جمعية عمومية لبرايم، بداعى ما اعتبرته حماية حقوق الأقلية بالشركة من تعسف الأغلبية، مستندة إلى نص المادة 10 من قانون سوق المال التى تشير إلى : «لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية،، وقف قرارات الجمعية العامة للشركة والتى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم».



وتضمنت بنود الشكوى – اطلعت «المال» على ملخص لها – أن صميم استندت فى طلبها إلى إبراز ما اعتبرته عدم الالتزام بقواعد الحوكمة ومخالفة القانون، وتكرار لمخالفات كانت الرقابة المالية قد قامت بإثباتها، خلال العام الماضى، والمتعلقة بمبالغ يتقاضاها بعض أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.



وركزت شكوى صميم على ماوصفته بتعنت إدارة برايم أثناء انعقاد الجمعية العامة، وعدم إتاحة الفرصة لمناقشة واستجواب المجلس بخصوص العديد من بنود الاجتماع، على رأسها النظر فى المكافأة المقررة لرئيس الشركة عن العام الحالى، وبند مناقشة جميع المكافآت والمبالغ التى يتقاضاها رئيس مجلس الإدارة عن السنوات السابقة.



وعلق محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة برايم على تحركات صميم بالقول: لا يوجد أى جديد فى شكاوى صميم، وسبق أن اشتكت لدى الرقابة المالية والبورصة فى مزاعم المخالفات، كما أن الجمعية حضرها مندوب من الهيئة، وشاهد كل التفاصيل، متوقعًا عدم صدور أى قرار مفاجئ ضد قرارات الجمعية.



وأكد ماهر أن الحديث عن المخالفة المتعلقة بحصول أحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على راتب شهرى، يعد جهلاً بالقوانين، خاصة أن العضو محل الخلاف يحصل على الراتب لتوليه منصبا تنفيذيا فى إحدى الشركات التابعة للقابضة، وليس بصفته غير التنفيذية فى «برايم» القابضة.



وتضمنت شكوى صميم أيضًا اتهام بعض أعضاء مجلس الإدارة باستغلال كتلتهم التصويتية والأشخاص المرتبطين لتمرير القرارات التى اعترضت عليها، وهو الأمر الذى حرصت على تلافيه تعديلات قانون سوق المال التى راعت حماية حقوق الأقلية من المساهمين، وأباحت اللجوء للهيئة لوقف القرارات التعسفية والتى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين.



وقال ماهر إن صميم حصلت على حقها كاملا فى استعراض بنودها فى الجمعية العومية، ضارباً المثال بأن مرشحها لعضوية الإدارة لم يحصل إلا على تصويت شركته، وأحد المساهمين الأفراد ممن يملك حصة أقل من %1 فقط، ووجه تساؤلاً لصميم عن المستفيد والمالك النهائى لاستثماراتها فى السوق المحلية؟.



وفى تطور آخر، علمت «المال» أن صميم أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية لعزل مجلس إدارة برايم، اعتماداً على المستندات الواردة بشكوى الرقابة المالية، والتى تدلل من وجهة نظرها على مخالفة قواعد الحوكمة والنظام الأساسى.



وعلق ماهر على ذلك بالإشارة إلى أن إدارة برايم رحبت فى البداية باستثمار صميم، باعتبارها من العوامل المحفزة والمروجة للسهم، إلا أن الممارسات الخاطئة مؤخراً، أدت للأزمة الحالية، واللجوء للشكاوى والقضاء بات أمرًا متكررًاً من جانب صميم، كما تساءل عن مدى الكفاءة المهنية التى يتمتع بها القائمون على إدارة الأخيرة؟



فى حين أكدت صميم أن الإجراءات التى تتخدها حاليًّا تعد خطوات تصحيحية لمسار برايم، بهدف الوصول بها للقمة التى تستحقها، ما سينعكس إيجابًا على حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين، كما أنها إجراءات منهجية من جانب أول مستثمر نشط active investor بالسوق المصرية.



وقال ماهر إن «برايم» مستمرة فى التوسع بالسوق المحلية فى مجال السمسرة عبر افتتاح 3 فروع جديدة لتبلغ 4، مع المنافسة على الطروحات الحكومية المنتظرة.



وكان خالد راشد رئيس مجلس إدارة صميم قال لـ«المال» فى وقت سابق أن شركته ستتقدم بالمستندات اللازمة لهيئة الرقابة المالية كى تحافظ على حقوق صغار المساهمين فى برايم، مشيرا إلى أن صميم طالبت ادارة برايم مرارا بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة وفقا لضوابط الرقابة المالية.



وحققت «برايم» خلال العام الماضى، ارتفاعًا فى الأرباح بنسبة %19 لتحقق 30.8 مليون جنيه ربحًا، مقابل 25.8 مليون فى 2016، فيما تستهدف تحقيق 38 مليونًا بالعام الحالى.



ويتوزع هيكل ملكية برايم حاليًا بين صميم للاستثمارات بنسبة ملكية %27، وميرفت عزت عبدالوهاب %12.8، وتى واى كومينيكيشن للتوكيلات وخدمات المحمول %11.3، ومحمد ماهر %10.32، وإيجبشيان جلف القابضة للاستثمارات المالية %9.85، وكاش لإدارة الأصول المحدودة %5.06، وهشام حسن أحمد إبراهيم %0.015، وشيرين القاضى %0.0069، والباقى أسهم حرة التداول.