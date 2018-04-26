بتروجاس تضخ 1.1 مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً خلال رمضان

نسمة بيومى



تستعد شركة الغازات البترولية – بتروجاس -، لاستقبال شهر رمضان، عبر زيادة إمدادات «البوتاجاز» للسوق المحلية بنسبة تتجاوز %10 عن المعدلات الحالية.



وتتبع «بتروجاس» وزارة البترول، وهى المسؤولة عن تعبئة وتوفير البوتاجاز لجميع المحافظات.



وكشف عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه من المرتقب زيادة معدلات الضخ من 990 ألف أسطوانة حالياً، إلى ما بين 1.50 1.100- مليون أسطوانة يومياً، خلال شهر رمضان.



وقال إن فصل الصيف عادة ما يشهد تراجع فى حجم الاستهلاك مقارنة بالشتاء، وأوضح أن ارتفاع أسعار خام برنت العالمية، مقتربة من مستوى 74 دولارا للبرميل، أثر بالزيادة على أسعار البوتاجاز المستورد، ليسجل الطن حالياً 650 دولارا، مقابل نحو 600 دولارا فى بداية العام.



وتستورد مصر نحو 50% من جملة استهلاكها من البوتاجاز، الذى يتجاوز 4 ملايين طن سنويا من عدة دول، أبرزها السعودية، والجزائر، بمتوسط 120 مليون دولار شهريا، ورصدت الحكومة نحو 110 مليارات جنيه، لدعم المشتقات البترولية، خلال العام المالى الجارى، ومن المتوقع أن تتجاوز تلك المخصصات حاجز 120 مليارًا.



وعن أحدث شحنات البوتاجاز المستورد، أكد «الشويخ» أنه جارى تفريغ 47 ألف طن بميناء العين السخنة، و44 ألف طن بميناء الإسكندرية.



كما أكد انتظام وصول الشحنات تبعا للجدول الزمنى المتفق عليه مع الوكلاء والموردين، لافتا إلى أن عمليات التفريغ تجرى يومياً تقريباً.

