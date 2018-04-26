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اتصالات وتكنولوجيا
10 نصائح لتجنب الهجمات الإلكترونية
الخميس 26 أبريل 2018 01:17 م
الهجمات الإلكترونية تهز أمن المؤسسات
أخر الأخبار
الهجمات الإلكترونية تهز أمن المؤسسات
سمية كمال
مع تزايد استخدام التكنولواجيا، والهجامات الإلكترونية، وإعلان شركة ترنيد مايكرو، تصديها إلى ٣٨ مليار هجمة إلكترونية على مستوي العالم خلال الربع الأول من العام الماضي، وأن أشهر الفيروسات التي تهاجم السوق المصرية تكون من خلال الإيميل، والملفات، والروابط.
تقدم بوابة "المال نيوز" 10 نصائح لتجنب الهجمات الإلكترونية.
1- تامين جميع الحسابات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة سر قوية مكونة من أرقام، وأحرف، ورموز.
2- عدم استخدام كلمة سر واحدة لأكثر من حساب، اصنع كلمة سر مختلفة لكل حساب.
3- تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري فالكثير من هجمات انتزاع الفدية مثل Petya و WannaCry تعتمد على نقاط الضعف الأمنية في نظام التشغيل غير المحدث.
4- عدم فتح أي رابط مرسل الا من خلال "Private Browsing".
5- إخفاء البيانات الخاصة بك مثل "رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني" على ووسائل التواصل الاجتماعي.
6- في حالة شعورك باختراق الكتروني قم بتغير الإيميل، وكلمة السر.
7- إن كان البريد الالكتروني الوارد اليك من إحدى الجهات أو الشركات التي تتعامل معها، مثل البنوك أو حتى بعض الخدمات على الإنترنت فتحقق في البداية من عنوان البريد الإلكتروني للجهة المرسلة بعناية.
8- عدم ربط جميع الحسابات الخاصة بك بمواقع واحد، مثل ربط إنستجرام، وتويتر، وغيرها بموقع فيس بوك.
9- إذا كنت تعمل بشركة، أو بنك في حالة اتصال أحد العاملين بمجال "IT" وطلبه اسم المستخدم لجهازك، وكلمة السر، عليك التاكد أنه من ضمن الفريق الخاص بالشركة، فقد تتعرض لسرقة بياناتك، وبيانات العملاء.
10- قم بتحميل برنامج مكافحة فيروسات من شركة معروفة ولها سمعة جيدة حتى إذا كان مدفوعا، وهذا لأنه يفحص جهازك وملفاتك باستمرار ويعمل على تنظيفها من البرمجيات الخبيثة.
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