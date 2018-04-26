جلوبال تيلكوم: لا نعلم أي أخبار عن عرض الشراء الإجباري

جلوبال تليكوم

رجب عزالدين



قالت شركة جلوبال تليكوم القابضة، إنها لا تعلم أى أخبار تتعلق بعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "فيون" منذ 3 أبريل الجاري.



جاء ذلك في بيان للرد على استفسارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن الشائعات المتعلقة بطلب الشطب أو احتمالية تقديم عرض شراء إجباري جديد.



ونفت الشركة للهيئة وجود أي معلومات إضافية، فيما يتعلق بعرض الشراء الإجباري منذ الإفصاح الأخير بتاريخ 3 ابريل 2018 مشيرة إلى أنها ليست على علم بأي أخبار تتعلق بالشطب.



وأعلنت جلوبال تيلكوم فى 3 أبريل الجاري عن تلقيها خطابا من شركة فيون المساهم الرئيسي يفيد بسحب عرض الشراء الإجباري المقدم منها للاستحواذ على 42.3% تقريبًا من رأسمال الشركة.



وأضافت الشركة في بيان سابق للبورصة إن الشركة أخطرتها بسحب العرض بعد مرور الوقت دون الحصول على موافقة الرقابة المالية مشيرة إلى أن فيون ليس لديها نية في أن تمضى بأي عرض شراء إجباري آخر في الوقت الحالي.



وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى نوفمبر2017 مشروع عرض شراء إجباري مقدم شركة فيون هولدنجز.بي.في على نحو 42.31% من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة تعادل 1.9 مليار سهم بسعر 7.9 جنيه للسهم.



وتحولت الشركة للخسارة في 2017 لتسجل 42 مليون دولار مقابل صافي أرباح بلغت 194 مليون دولار خلال 2016.



ويبلغ رأسمال جلوباب تيلكوم 2.7 مليار جنيه، موزعا على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للسهم.

