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اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج التجمع الخامس يتصدر تويتر
الخميس 26 أبريل 2018 12:40 م
غرق التجمع الخامس
أخر الأخبار
غرق التجمع الخامس
سمية كمال
تصدر هاشتاج التجمع الخامس منصة التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم بأكثر من 12 الف تغريدة، وذلك بعد أن حاصرت مياه الأمطار السيارات لأكثر من 8 ساعات.
وتداول المغردون صور السيارات الغارقة، وفيديوهات لسقوط جزء من سقف مول شهير بالتجمع الخامس، ولمواطنين لم يستطيعوا الخروج من سياراتهم بسبب الأمطار الغزيرة، ونصائح لكيفية التعامل مع الوضع الحالى لما يحمله من خطورة، وللحفاظ على سلامة الافراد، واستغاثة قاطنى المنطقة للحكومة للتعامل مع الأزمة التى تمر بها المنطقة.
وعلق اللواء أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "extra news"، بأن منطقة التجمع الخامس خارج نطاق المحافظة إدارياً.
تويتر
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