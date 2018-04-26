بدوى يزور مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات الأوكرانية

زيارة إلى أوكرانيا

المال - خاص



أجرى خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات الأوكرانية (National Technical University of Ukraine) بالعاصمة كييف، الذى يقوم بالعديد من الأبحاث العلمية وتطوير الاختراعات فى المجالات التعدينية والكيميائية والهندسة الميكانيكية، وذلك لبحث أوجه التعاون.



رافق الوزير خلال الزيارة، حسام علي سفير مصر لدى أوكرانيا، وأسامة عزو مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.



وبحث الوزير سبل التعاون فى مجال تطوير مهارات العمالة وفرص إرسال بعثات للتدريب الفنى وتطوير المعدات والتعليم (فى مراحل البكالوريوس وحتى الدكتوراه) بالمعهد الذى تخرج منه العديد من الحائزين على جائزة نوبل، فى إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل العمال ورفع القدرات الفنية للمصانع ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإعادة هيكلة الشركات.



وتفقد الوزير والوفد المرافق له مصانع التوربينات والمحولات العملاقة بمدينة خاركيف -العاصمة التاريخية لأوكرانيا- التي تزوّد مصانع الصلب باحتياجاتها.



والتقى الوزير مع محافظ إقليم خاركيف فى حضور وفد من المحافظة والشركات الكبرى التابعة لوزارة الاقتصاد الأوكرانية، وتم التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الشركات المصرية الأوكرانية.



ووجهت محافظ الإقليم الدعوة للوزير والوفد المرافق لحضور المؤتمر الاقتصادي، المزمع إقامته بالمدينة في نوفمبر المقبل.



وشملت الجولة التفقدية زيارة إلى مقر شركة "انرجوستال" المتخصصة في إعادة بناء وتأهيل الكيانات الصناعية العاملة في قطاع الحديد والصلب، من أفران عالية وتلبيد ورفع تركيز الخامات بتكنولوجيا التركيز الجافة، فضلاً عن تحسين استخدام الطاقة وتدوير المياه بالمصانع وخفض استخدام الغاز الطبيعى والكوك إلى أدنى مستوى ممكن.



وأعرب رئيس الشركة عن رغبته في التعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بمختلف أوجه الشراكة.